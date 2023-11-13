https://ria.ru/20231113/zakladchiki-1909198833.html
Дети из благополучных семей все чаще становятся закладчиками, заявили в МВД
Дети из благополучных семей все чаще становятся закладчиками, заявили в МВД - РИА Новости, 13.11.2023
Дети из благополучных семей все чаще становятся закладчиками, заявили в МВД
Дети из внешне благополучных семей все чаще подрабатывают закладчиками наркотиков, сами их не употребляя, заявила замначальника главного управления обеспечения... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:42
2023-11-13T17:42
2023-11-13T17:42
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дети из внешне благополучных семей все чаще подрабатывают закладчиками наркотиков, сами их не употребляя, заявила замначальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Мария Кольцова. "На фоне снижения подростковой преступности у нас увеличивается количество тяжких и особо тяжких деяний, совершенными детьми. Я сейчас говорю о наркопреступлениях, которые зачастую совершаются посредством вовлечения детей в сети интернет. Наши дети из внешне благополучных семей становятся закладчиками наркотических средств, а сами при этом не потребляют их. Зарабатывают порядка 100-150 тысяч рублей в месяц. И, к сожалению, центр занятости здесь конкурировать с этой заработной платой, которую предлагают нашим несовершеннолетним в сети интернет, не может", - заявила она на круглом столе фракции "Справедливая Россия - За правду" на тему: "Совершенствование государственной политики в сфере образования". Кольцова отметила при этом, что за последние 10 лет подростковая преступность значительно снизилась, ее удельный вес в структуре всей преступности в России составляет 2,5%.
https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Дети из благополучных семей все чаще становятся закладчиками, заявили в МВД
МВД отметило рост числа закладчиков среди детей из благополучных семей
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дети из внешне благополучных семей все чаще подрабатывают закладчиками наркотиков, сами их не употребляя, заявила замначальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Мария Кольцова.
"На фоне снижения подростковой преступности у нас увеличивается количество тяжких и особо тяжких деяний, совершенными детьми. Я сейчас говорю о наркопреступлениях, которые зачастую совершаются посредством вовлечения детей в сети интернет. Наши дети из внешне благополучных семей становятся закладчиками наркотических средств, а сами при этом не потребляют их. Зарабатывают порядка 100-150 тысяч рублей в месяц. И, к сожалению, центр занятости здесь конкурировать с этой заработной платой, которую предлагают нашим несовершеннолетним в сети интернет, не может", - заявила она на круглом столе фракции "Справедливая Россия - За правду" на тему: "Совершенствование государственной политики в сфере образования".
Кольцова отметила при этом, что за последние 10 лет подростковая преступность значительно снизилась, ее удельный вес в структуре всей преступности в России составляет 2,5%.
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