https://ria.ru/20231113/zakladchiki-1909198833.html

Дети из благополучных семей все чаще становятся закладчиками, заявили в МВД

Дети из благополучных семей все чаще становятся закладчиками, заявили в МВД - РИА Новости, 13.11.2023

Дети из благополучных семей все чаще становятся закладчиками, заявили в МВД

Дети из внешне благополучных семей все чаще подрабатывают закладчиками наркотиков, сами их не употребляя, заявила замначальника главного управления обеспечения... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:42

2023-11-13T17:42

2023-11-13T17:42

общество

здоровье - общество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дети из внешне благополучных семей все чаще подрабатывают закладчиками наркотиков, сами их не употребляя, заявила замначальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Мария Кольцова. "На фоне снижения подростковой преступности у нас увеличивается количество тяжких и особо тяжких деяний, совершенными детьми. Я сейчас говорю о наркопреступлениях, которые зачастую совершаются посредством вовлечения детей в сети интернет. Наши дети из внешне благополучных семей становятся закладчиками наркотических средств, а сами при этом не потребляют их. Зарабатывают порядка 100-150 тысяч рублей в месяц. И, к сожалению, центр занятости здесь конкурировать с этой заработной платой, которую предлагают нашим несовершеннолетним в сети интернет, не может", - заявила она на круглом столе фракции "Справедливая Россия - За правду" на тему: "Совершенствование государственной политики в сфере образования". Кольцова отметила при этом, что за последние 10 лет подростковая преступность значительно снизилась, ее удельный вес в структуре всей преступности в России составляет 2,5%.

https://ria.ru/20220715/narkotiki-1802474322.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)