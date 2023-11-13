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Дети из благополучных семей все чаще становятся закладчиками, заявили в МВД - РИА Новости, 13.11.2023
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17:42 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/zakladchiki-1909198833.html
Дети из благополучных семей все чаще становятся закладчиками, заявили в МВД
Дети из благополучных семей все чаще становятся закладчиками, заявили в МВД - РИА Новости, 13.11.2023
Дети из благополучных семей все чаще становятся закладчиками, заявили в МВД
Дети из внешне благополучных семей все чаще подрабатывают закладчиками наркотиков, сами их не употребляя, заявила замначальника главного управления обеспечения... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:42
2023-11-13T17:42
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дети из внешне благополучных семей все чаще подрабатывают закладчиками наркотиков, сами их не употребляя, заявила замначальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Мария Кольцова. "На фоне снижения подростковой преступности у нас увеличивается количество тяжких и особо тяжких деяний, совершенными детьми. Я сейчас говорю о наркопреступлениях, которые зачастую совершаются посредством вовлечения детей в сети интернет. Наши дети из внешне благополучных семей становятся закладчиками наркотических средств, а сами при этом не потребляют их. Зарабатывают порядка 100-150 тысяч рублей в месяц. И, к сожалению, центр занятости здесь конкурировать с этой заработной платой, которую предлагают нашим несовершеннолетним в сети интернет, не может", - заявила она на круглом столе фракции "Справедливая Россия - За правду" на тему: "Совершенствование государственной политики в сфере образования". Кольцова отметила при этом, что за последние 10 лет подростковая преступность значительно снизилась, ее удельный вес в структуре всей преступности в России составляет 2,5%.
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общество, здоровье - общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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Дети из благополучных семей все чаще становятся закладчиками, заявили в МВД

МВД отметило рост числа закладчиков среди детей из благополучных семей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Дети из внешне благополучных семей все чаще подрабатывают закладчиками наркотиков, сами их не употребляя, заявила замначальника главного управления обеспечения охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Мария Кольцова.
"На фоне снижения подростковой преступности у нас увеличивается количество тяжких и особо тяжких деяний, совершенными детьми. Я сейчас говорю о наркопреступлениях, которые зачастую совершаются посредством вовлечения детей в сети интернет. Наши дети из внешне благополучных семей становятся закладчиками наркотических средств, а сами при этом не потребляют их. Зарабатывают порядка 100-150 тысяч рублей в месяц. И, к сожалению, центр занятости здесь конкурировать с этой заработной платой, которую предлагают нашим несовершеннолетним в сети интернет, не может", - заявила она на круглом столе фракции "Справедливая Россия - За правду" на тему: "Совершенствование государственной политики в сфере образования".
Кольцова отметила при этом, что за последние 10 лет подростковая преступность значительно снизилась, ее удельный вес в структуре всей преступности в России составляет 2,5%.
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