https://ria.ru/20231113/zakharova-1909035861.html

Захарова высмеяла желание Зеленского дозвониться до Трампа

Захарова высмеяла желание Зеленского дозвониться до Трампа - РИА Новости, 13.11.2023

Захарова высмеяла желание Зеленского дозвониться до Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пофантазировала над тем, каким мог бы быть телефонный разговор Владимира Зеленского и экс-президента США... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T03:01

2023-11-13T03:01

2023-11-13T05:46

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пофантазировала над тем, каким мог бы быть телефонный разговор Владимира Зеленского и экс-президента США Дональда Трампа.Ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на источники, близкие к офису Зеленского, сообщило, что в Киеве пытаются организовать прямой разговор Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом, соратники которого в конгрессе выступают против выделения средств Украине."Примерный текст: "Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Как сообщала ранее в ноябре газета Washington Post со ссылкой на неопубликованную на тот момент книгу журналиста телеканала ABC Джонатана Карла, американский телеведущий Такер Карлсон заявлял ему, что позиция экс-президента США Дональда Трампа по вопросу о предоставлении помощи Украине более радикальна по сравнению с тем, что политик заявляет публично. При этом газета Hill в октябре писала, что новый спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) в последнее время известен своей скептической позицией относительно выделения новых средств на нужды Украины, хотя в первые месяцы российской спецоперации был одним из наиболее ярых сторонников оказания такой помощи.

https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871560175.html

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сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, мария захарова, в мире