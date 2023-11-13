https://ria.ru/20231113/yugra-1909129289.html

Жители Макеевки примут участие в Международном гуманитарном форуме в Югре

Жители Макеевки примут участие в Международном гуманитарном форуме в Югре - РИА Новости, 13.11.2023

Жители Макеевки примут участие в Международном гуманитарном форуме в Югре

Жители Макеевки – подшефного города Ханты-Мансийского автономного округа – приедут в Югру, чтобы принять участие VIII Международном гуманитарном форуме... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:01

2023-11-13T14:01

2023-11-13T14:01

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

макеевка

наталья комарова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Жители Макеевки – подшефного города Ханты-Мансийского автономного округа – приедут в Югру, чтобы принять участие VIII Международном гуманитарном форуме "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели", сообщили РИА Новости в Фонде гражданских инициатив Югры. "Планируется участие делегации из Макеевки в количестве 12 человек. Они уже сегодня выезжают, чтобы 15 ноября быть у нас", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в делегацию входят участники конкурса для физических лиц на грант губернатора автономного округа, которые представили свои социальные проекты по развитию Макеевки. В общей сложности на грант в размере до 1 миллиона рублей претендуют 26 жителей города. Именно в рамках форума будут объявлены имена победителей конкурса на грант губернатора Югры и награждены обладатели премии "Признание" и премии губернатора для поощрения и поддержки талантливой молодежи, добавили в Фонде. Международный гуманитарный форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели" пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе уже в восьмой раз. В 2023 году организаторы сделали акцент на обсуждении гражданских инициатив, объединяющих многополярный мир. Участниками мероприятия станут более 500 жителей и гостей автономного округа, в том числе из Китая, Сербии и Белоруссии. На 35 площадках выступят около 50 экспертов, в том числе не менее 30 – федерального уровня. В мае прошлого года глава Югры Наталья Комарова и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20231107/yugra-1907851768.html

ханты-мансийский автономный округ

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ханты-мансийский автономный округ, макеевка, наталья комарова