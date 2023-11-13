Жители Макеевки примут участие в Международном гуманитарном форуме в Югре
Вид на Ханты-Мансийск. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Жители Макеевки – подшефного города Ханты-Мансийского автономного округа – приедут в Югру, чтобы принять участие VIII Международном гуманитарном форуме "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели", сообщили РИА Новости в Фонде гражданских инициатив Югры.
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"Планируется участие делегации из Макеевки в количестве 12 человек. Они уже сегодня выезжают, чтобы 15 ноября быть у нас", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в делегацию входят участники конкурса для физических лиц на грант губернатора автономного округа, которые представили свои социальные проекты по развитию Макеевки. В общей сложности на грант в размере до 1 миллиона рублей претендуют 26 жителей города.
Именно в рамках форума будут объявлены имена победителей конкурса на грант губернатора Югры и награждены обладатели премии "Признание" и премии губернатора для поощрения и поддержки талантливой молодежи, добавили в Фонде.
Международный гуманитарный форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели" пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе уже в восьмой раз. В 2023 году организаторы сделали акцент на обсуждении гражданских инициатив, объединяющих многополярный мир. Участниками мероприятия станут более 500 жителей и гостей автономного округа, в том числе из Китая, Сербии и Белоруссии. На 35 площадках выступят около 50 экспертов, в том числе не менее 30 – федерального уровня.
В мае прошлого года глава Югры Наталья Комарова и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.