Рейтинг@Mail.ru
Жители Макеевки примут участие в Международном гуманитарном форуме в Югре - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
14:01 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/yugra-1909129289.html
Жители Макеевки примут участие в Международном гуманитарном форуме в Югре
Жители Макеевки примут участие в Международном гуманитарном форуме в Югре - РИА Новости, 13.11.2023
Жители Макеевки примут участие в Международном гуманитарном форуме в Югре
Жители Макеевки – подшефного города Ханты-Мансийского автономного округа – приедут в Югру, чтобы принять участие VIII Международном гуманитарном форуме... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:01
2023-11-13T14:01
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
макеевка
наталья комарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_9cc1f991a520c0acadff9df21963acdc.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Жители Макеевки – подшефного города Ханты-Мансийского автономного округа – приедут в Югру, чтобы принять участие VIII Международном гуманитарном форуме "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели", сообщили РИА Новости в Фонде гражданских инициатив Югры. "Планируется участие делегации из Макеевки в количестве 12 человек. Они уже сегодня выезжают, чтобы 15 ноября быть у нас", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в делегацию входят участники конкурса для физических лиц на грант губернатора автономного округа, которые представили свои социальные проекты по развитию Макеевки. В общей сложности на грант в размере до 1 миллиона рублей претендуют 26 жителей города. Именно в рамках форума будут объявлены имена победителей конкурса на грант губернатора Югры и награждены обладатели премии "Признание" и премии губернатора для поощрения и поддержки талантливой молодежи, добавили в Фонде. Международный гуманитарный форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели" пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе уже в восьмой раз. В 2023 году организаторы сделали акцент на обсуждении гражданских инициатив, объединяющих многополярный мир. Участниками мероприятия станут более 500 жителей и гостей автономного округа, в том числе из Китая, Сербии и Белоруссии. На 35 площадках выступят около 50 экспертов, в том числе не менее 30 – федерального уровня. В мае прошлого года глава Югры Наталья Комарова и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20231107/yugra-1907851768.html
ханты-мансийский автономный округ
макеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_118a88864b8aafa4d82b43d54010a276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ханты-мансийский автономный округ, макеевка, наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Макеевка, Наталья Комарова

Жители Макеевки примут участие в Международном гуманитарном форуме в Югре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Ханты-Мансийск
Вид на Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Вид на Ханты-Мансийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Жители Макеевки – подшефного города Ханты-Мансийского автономного округа – приедут в Югру, чтобы принять участие VIII Международном гуманитарном форуме "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели", сообщили РИА Новости в Фонде гражданских инициатив Югры.
«
"Планируется участие делегации из Макеевки в количестве 12 человек. Они уже сегодня выезжают, чтобы 15 ноября быть у нас", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в делегацию входят участники конкурса для физических лиц на грант губернатора автономного округа, которые представили свои социальные проекты по развитию Макеевки. В общей сложности на грант в размере до 1 миллиона рублей претендуют 26 жителей города.
Именно в рамках форума будут объявлены имена победителей конкурса на грант губернатора Югры и награждены обладатели премии "Признание" и премии губернатора для поощрения и поддержки талантливой молодежи, добавили в Фонде.
Международный гуманитарный форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели" пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе уже в восьмой раз. В 2023 году организаторы сделали акцент на обсуждении гражданских инициатив, объединяющих многополярный мир. Участниками мероприятия станут более 500 жителей и гостей автономного округа, в том числе из Китая, Сербии и Белоруссии. На 35 площадках выступят около 50 экспертов, в том числе не менее 30 – федерального уровня.
В мае прошлого года глава Югры Наталья Комарова и глава Макеевки Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь.
Артисты во время выступления на гала-концерте международного фестиваля национальных культур Возьмемся за руки друзья в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Артисты из 14 регионов выступили на фестивале национальных культур в Югре
7 ноября, 11:51
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округМакеевкаНаталья Комарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала