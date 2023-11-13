https://ria.ru/20231113/vzryvy-1909257962.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 13.11.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы раздаются в Харьковской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T23:07

2023-11-13T23:07

2023-11-13T23:07

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харьковской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание "Зеркало недели". Ранее в пяти областях, в том числе Харьковской, была объявлена воздушная тревога. "Харьков. Сообщают о взрывах на территории области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

харьковская область

украина

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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы рф