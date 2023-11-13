https://ria.ru/20231113/vybory-1909043307.html

Полянский прокомментировал планы Зеленского отменить выборы на Украине

Полянский прокомментировал планы Зеленского отменить выборы на Украине - РИА Новости, 13.11.2023

Полянский прокомментировал планы Зеленского отменить выборы на Украине

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что планы Владимира Зеленского отменить выборы на Украине в следующем году противоречат... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T06:04

2023-11-13T06:04

2023-11-13T06:04

украина

владимир зеленский

валерий залужный

дмитрий полянский

в мире

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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ООН, 13 ноя - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что планы Владимира Зеленского отменить выборы на Украине в следующем году противоречат представлениям Запада об Украине как о демократичной стране. "Это во многом противоречит тому, что говорят западные сторонники Зеленского, утверждая, что Украина – это демократия, что там есть все демократические процессы, что Зеленский – очень демократический лидер", – сказал Полянский. Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, они, по его мнению, "неактуальны", на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины. "Из всех драконовских мер, которые он вводит в своей стране, - и он делал это еще до специальной военной операции, - совершенно ясно, какую демократию сейчас строит Украина", - добавил Полянский. На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.

https://ria.ru/20231009/peskov-1901485724.html

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украина, владимир зеленский, валерий залужный, дмитрий полянский, в мире, вооруженные силы украины, верховная рада украины