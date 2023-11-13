https://ria.ru/20231113/vulkan-1909041271.html

На Камчатке проведут оценку последствий извержения вулкана Ключевский

На Камчатке проведут оценку последствий извержения вулкана Ключевский - РИА Новости, 13.11.2023

На Камчатке проведут оценку последствий извержения вулкана Ключевский

Ученые и спасатели на Камчатке проведут экспедицию по оценке последствий пароксизмального извержения Ключевского вулкана, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T05:17

2023-11-13T05:17

2023-11-13T05:17

камчатский край

владимир солодов

камчатка

камчатский край

усть-камчатский район

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. Ученые и спасатели на Камчатке проведут экспедицию по оценке последствий пароксизмального извержения Ключевского вулкана, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Экспедиция с участием сотрудников Института вулканологии, гидрометеоцентра и спасателей вылетит к Ключевскому вулкану. Они оценят, как грязевые потоки, которые после извержения остались на склонах, поведут себя весной, в период паводка", - сказал губернатор. В понедельник на оперативном совещании в правительстве Камчатки Солодов поручил в течение двух недель представить план превентивных мер по снижению вероятности разрушения грязевыми потоками от реки Студеной региональной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск. "Нам нужно в ближайшее время понять, какие работы предстоят с точки зрения целесообразности. Возвращение реки в прежнее русло и подготовка дороги к сходу возможных селевых потоков. Соответственно нужно финализировать. Прошу в ближайшие две недели определить конкретные направления", - сказал он. Ранее сообщалось о возможном разрушении части дороги в Усть-Камчатском районе из-за изменения русла реки Студеная после извержения вулкана Ключевской 1 ноября 2023 года. Раскаленная лава попала на ледник Богдановича, образовались селевые потоки, которые по реке сходят на трассу. Наиболее сильно поврежденным оказался участок 175-178 км. Полотно отсыпано новым грунтом, однако вода до сих пор продолжает скапливаться и стоять у обочины.

https://ria.ru/20231113/vulkan-1909033707.html

камчатка

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владимир солодов, камчатка, камчатский край, усть-камчатский район