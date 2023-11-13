На Камчатке проведут оценку последствий извержения вулкана Ключевский
Ученые на Камчатке проведут оценку последствий извержения вулкана Ключевский
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюКлючевский вулкан
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Ключевский вулкан. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. Ученые и спасатели на Камчатке проведут экспедицию по оценке последствий пароксизмального извержения Ключевского вулкана, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
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"Экспедиция с участием сотрудников Института вулканологии, гидрометеоцентра и спасателей вылетит к Ключевскому вулкану. Они оценят, как грязевые потоки, которые после извержения остались на склонах, поведут себя весной, в период паводка", - сказал губернатор.
В понедельник на оперативном совещании в правительстве Камчатки Солодов поручил в течение двух недель представить план превентивных мер по снижению вероятности разрушения грязевыми потоками от реки Студеной региональной дороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск.
"Нам нужно в ближайшее время понять, какие работы предстоят с точки зрения целесообразности. Возвращение реки в прежнее русло и подготовка дороги к сходу возможных селевых потоков. Соответственно нужно финализировать. Прошу в ближайшие две недели определить конкретные направления", - сказал он.
Ранее сообщалось о возможном разрушении части дороги в Усть-Камчатском районе из-за изменения русла реки Студеная после извержения вулкана Ключевской 1 ноября 2023 года. Раскаленная лава попала на ледник Богдановича, образовались селевые потоки, которые по реке сходят на трассу. Наиболее сильно поврежденным оказался участок 175-178 км. Полотно отсыпано новым грунтом, однако вода до сих пор продолжает скапливаться и стоять у обочины.