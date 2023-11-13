https://ria.ru/20231113/vulkan-1909033707.html

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна - РИА Новости, 13.11.2023

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Очередное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии, сообщила в воскресенье газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T01:55

2023-11-13T01:55

2023-11-13T01:55

юнеско

сицилия

катания

этна (вулкан)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Очередное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии, сообщила в воскресенье газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV). Как отмечается, извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана, высота эруптивной колонны составляет, по оценкам, около 4,5 тысячи метров над уровнем моря. По данным издания, нынешняя фаза извержения Этны не влияет на работу аэропорта сицилийского города Катания. Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. В июне 2013 года она была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек. Извержения Этны часто приводят к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана.

https://ria.ru/20231105/yaponiya-1907543086.html

сицилия

катания

этна (вулкан)

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юнеско, сицилия, катания, этна (вулкан)