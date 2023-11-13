https://ria.ru/20231113/vulkan-1909033707.html
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна - РИА Новости, 13.11.2023
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
Очередное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии, сообщила в воскресенье газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T01:55
2023-11-13T01:55
2023-11-13T01:55
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этна (вулкан)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Очередное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии, сообщила в воскресенье газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV). Как отмечается, извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана, высота эруптивной колонны составляет, по оценкам, около 4,5 тысячи метров над уровнем моря. По данным издания, нынешняя фаза извержения Этны не влияет на работу аэропорта сицилийского города Катания. Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. В июне 2013 года она была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек. Извержения Этны часто приводят к необходимости закрытия воздушного пространства в районе вулкана.
https://ria.ru/20231105/yaponiya-1907543086.html
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юнеско, сицилия, катания, этна (вулкан)
ЮНЕСКО, Сицилия, Катания, Этна (вулкан)
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
La Sicilia: на Сицилии произошло очередное извержение вулкана Этна