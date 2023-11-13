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В Москве за девять месяцев собрали около 1,2 миллиона тонн вторсырья - РИА Новости, 13.11.2023
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09:29 13.11.2023
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В Москве за девять месяцев собрали около 1,2 миллиона тонн вторсырья
В Москве за девять месяцев собрали около 1,2 миллиона тонн вторсырья - РИА Новости, 13.11.2023
В Москве за девять месяцев собрали около 1,2 миллиона тонн вторсырья
Около 1,2 миллиона тонн вторсырья собрали в столице за 9 месяцев в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T09:29
2023-11-13T09:29
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Около 1,2 миллиона тонн вторсырья собрали в столице за 9 месяцев в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "За январь - сентябрь при сортировке было выделено и направлено на переработку почти 1,2 миллиона тонн вторсырья, что превышает предыдущий аналогичный показатель. Сохраняется хорошая динамика реализации программы раздельного сбора мусора, ведь до ее старта в Москве выделяли всего 450 тысяч тонн вторсырья в год", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что приведенная статистика еще раз подтверждает, что выбранная городскими властями стратегия эффективна и программа раздельного сбора мусора востребована москвичами. В прошлом году удалось собрать рекордный объем - около 1,5 миллиона тонн вторсырья. "Программа раздельного сбора мусора действует в столице с 2020 года, главной задачей было сделать этот процесс максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Во дворах и возле объектов социальной сферы было установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров, сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - рассказал заммэра.Он отметил, что участие в программе раздельного сбора мусора в столице остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.
https://realty.ria.ru/20231110/sortirovka-1908126149.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве за девять месяцев собрали около 1,2 миллиона тонн вторсырья

Бирюков: почти 1,2 миллиона тонн вторсырья собрали в Москве за 9 месяцев

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина выкидывает мусор в контейнер
Женщина выкидывает мусор в контейнер - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина выкидывает мусор в контейнер. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Около 1,2 миллиона тонн вторсырья собрали в столице за 9 месяцев в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"За январь - сентябрь при сортировке было выделено и направлено на переработку почти 1,2 миллиона тонн вторсырья, что превышает предыдущий аналогичный показатель. Сохраняется хорошая динамика реализации программы раздельного сбора мусора, ведь до ее старта в Москве выделяли всего 450 тысяч тонн вторсырья в год", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что приведенная статистика еще раз подтверждает, что выбранная городскими властями стратегия эффективна и программа раздельного сбора мусора востребована москвичами. В прошлом году удалось собрать рекордный объем - около 1,5 миллиона тонн вторсырья.
"Программа раздельного сбора мусора действует в столице с 2020 года, главной задачей было сделать этот процесс максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Во дворах и возле объектов социальной сферы было установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров, сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - рассказал заммэра.
Он отметил, что участие в программе раздельного сбора мусора в столице остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.
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