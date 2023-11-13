https://ria.ru/20231113/vtorsyre-1909062034.html

В Москве за девять месяцев собрали около 1,2 миллиона тонн вторсырья

В Москве за девять месяцев собрали около 1,2 миллиона тонн вторсырья - РИА Новости, 13.11.2023

В Москве за девять месяцев собрали около 1,2 миллиона тонн вторсырья

Около 1,2 миллиона тонн вторсырья собрали в столице за 9 месяцев в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T09:29

2023-11-13T09:29

2023-11-13T09:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906878737_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_32e8864b20aa2684a2063fa0e23dafd9.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Около 1,2 миллиона тонн вторсырья собрали в столице за 9 месяцев в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "За январь - сентябрь при сортировке было выделено и направлено на переработку почти 1,2 миллиона тонн вторсырья, что превышает предыдущий аналогичный показатель. Сохраняется хорошая динамика реализации программы раздельного сбора мусора, ведь до ее старта в Москве выделяли всего 450 тысяч тонн вторсырья в год", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что приведенная статистика еще раз подтверждает, что выбранная городскими властями стратегия эффективна и программа раздельного сбора мусора востребована москвичами. В прошлом году удалось собрать рекордный объем - около 1,5 миллиона тонн вторсырья. "Программа раздельного сбора мусора действует в столице с 2020 года, главной задачей было сделать этот процесс максимально удобным, поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. Во дворах и возле объектов социальной сферы было установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров, сбор и вывоз отходов осуществляют около 1 тысячи мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией", - рассказал заммэра.Он отметил, что участие в программе раздельного сбора мусора в столице остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.

https://realty.ria.ru/20231110/sortirovka-1908126149.html

https://realty.ria.ru/20231020/bak-1903889965.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков