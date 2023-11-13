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СМИ: министр обороны Украины планирует уволить трех командующих ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:07 13.11.2023 (обновлено: 20:08 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/vsu-1909235195.html
СМИ: министр обороны Украины планирует уволить трех командующих ВСУ
СМИ: министр обороны Украины планирует уволить трех командующих ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: министр обороны Украины планирует уволить трех командующих ВСУ
Министр обороны Украины Рустем Умеров хочет уволить троих командующих украинскими войсками, в том числе командующего объединенными силами Сергея Наева, сообщило РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T20:07
2023-11-13T20:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
рустем умеров
александр тарнавский
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров хочет уволить троих командующих украинскими войсками, в том числе командующего объединенными силами Сергея Наева, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в украинском военно-политическом руководстве. "Министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По информации источников "Украинской правды", на увольнении Остащенко настаивали медики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением украинских войск. Основания для увольнения Тарнавского и Наева не уточняют. При этом издание отмечает, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев. Ранее в понедельник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что офис Владимира Зеленского "делает свой ход" в отношении военного блока страны, по его данным, в ближайшие дни будут проведены процессуальные действия в отношении высокопоставленных военнослужащих украинской армии.
https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909227229.html
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вооруженные силы украины, украина, рустем умеров, александр тарнавский
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Рустем Умеров, Александр Тарнавский
СМИ: министр обороны Украины планирует уволить трех командующих ВСУ

"Украинская правда": Умеров хочет уволить троих командующих украинскими войсками

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров хочет уволить троих командующих украинскими войсками, в том числе командующего объединенными силами Сергея Наева, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в украинском военно-политическом руководстве.
"Министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По информации источников "Украинской правды", на увольнении Остащенко настаивали медики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением украинских войск. Основания для увольнения Тарнавского и Наева не уточняют. При этом издание отмечает, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев.
Ранее в понедельник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что офис Владимира Зеленского "делает свой ход" в отношении военного блока страны, по его данным, в ближайшие дни будут проведены процессуальные действия в отношении высокопоставленных военнослужащих украинской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаРустем УмеровАлександр Тарнавский
 
 
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