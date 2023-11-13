https://ria.ru/20231113/vsu-1909235195.html

СМИ: министр обороны Украины планирует уволить трех командующих ВСУ

СМИ: министр обороны Украины планирует уволить трех командующих ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ: министр обороны Украины планирует уволить трех командующих ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров хочет уволить троих командующих украинскими войсками, в том числе командующего объединенными силами Сергея Наева, сообщило РИА Новости, 13.11.2023

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2023-11-13T20:07

2023-11-13T20:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

рустем умеров

александр тарнавский

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров хочет уволить троих командующих украинскими войсками, в том числе командующего объединенными силами Сергея Наева, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в украинском военно-политическом руководстве. "Министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По информации источников "Украинской правды", на увольнении Остащенко настаивали медики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением украинских войск. Основания для увольнения Тарнавского и Наева не уточняют. При этом издание отмечает, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев. Ранее в понедельник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что офис Владимира Зеленского "делает свой ход" в отношении военного блока страны, по его данным, в ближайшие дни будут проведены процессуальные действия в отношении высокопоставленных военнослужащих украинской армии.

https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909227229.html

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вооруженные силы украины, украина, рустем умеров, александр тарнавский