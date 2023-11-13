Французские военные используют трупы животных, обучая ВСУ, пишут СМИ
Politico: французские военные используют трупы животных, обучая ВСУ
© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Французские военные в секретном военном лагере во Франции учат украинских солдат штурмовать траншеи, в них разбросаны трупы животных, чтобы солдаты ВСУ "привыкли к запаху смерти", пишет газета Politico, ссылаясь на французских офицеров.
"Украина обратилась к Франции с просьбой подготовить будущих солдат к тому, чтобы они выдерживали суровые условия боя и действовали в холодных, шумных условиях при недостатке сна. В траншеях разбросаны туши мертвых животных, чтобы украинцы привыкли к запаху смерти", - говорится в сообщении издания.
Как отметила газета, сами украинцы обратили внимание на слишком большую ширину французских тренировочных траншей, подчеркнув, что садовые ботинки подходят к действия в траншеях больше, чем военная обувь. Солдаты ВСУ также дали французам советы, как лучше всего использовать гранаты, пишет Politico.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.