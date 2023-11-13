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Французские военные используют трупы животных, обучая ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 13.11.2023 (обновлено: 19:38 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/vsu-1909228904.html
Французские военные используют трупы животных, обучая ВСУ, пишут СМИ
Французские военные используют трупы животных, обучая ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2023
Французские военные используют трупы животных, обучая ВСУ, пишут СМИ
Французские военные в секретном военном лагере во Франции учат украинских солдат штурмовать траншеи, в них разбросаны трупы животных, чтобы солдаты ВСУ... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:36
2023-11-13T19:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
украина
вооруженные силы украины
politico
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Французские военные в секретном военном лагере во Франции учат украинских солдат штурмовать траншеи, в них разбросаны трупы животных, чтобы солдаты ВСУ "привыкли к запаху смерти", пишет газета Politico, ссылаясь на французских офицеров. "Украина обратилась к Франции с просьбой подготовить будущих солдат к тому, чтобы они выдерживали суровые условия боя и действовали в холодных, шумных условиях при недостатке сна. В траншеях разбросаны туши мертвых животных, чтобы украинцы привыкли к запаху смерти", - говорится в сообщении издания. Как отметила газета, сами украинцы обратили внимание на слишком большую ширину французских тренировочных траншей, подчеркнув, что садовые ботинки подходят к действия в траншеях больше, чем военная обувь. Солдаты ВСУ также дали французам советы, как лучше всего использовать гранаты, пишет Politico. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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в мире, россия, франция, украина, вооруженные силы украины, politico
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Украина, Вооруженные силы Украины, Politico
Французские военные используют трупы животных, обучая ВСУ, пишут СМИ

Politico: французские военные используют трупы животных, обучая ВСУ

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Французские военные в секретном военном лагере во Франции учат украинских солдат штурмовать траншеи, в них разбросаны трупы животных, чтобы солдаты ВСУ "привыкли к запаху смерти", пишет газета Politico, ссылаясь на французских офицеров.
"Украина обратилась к Франции с просьбой подготовить будущих солдат к тому, чтобы они выдерживали суровые условия боя и действовали в холодных, шумных условиях при недостатке сна. В траншеях разбросаны туши мертвых животных, чтобы украинцы привыкли к запаху смерти", - говорится в сообщении издания.
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Как отметила газета, сами украинцы обратили внимание на слишком большую ширину французских тренировочных траншей, подчеркнув, что садовые ботинки подходят к действия в траншеях больше, чем военная обувь. Солдаты ВСУ также дали французам советы, как лучше всего использовать гранаты, пишет Politico.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияУкраинаВооруженные силы УкраиныPolitico
 
 
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