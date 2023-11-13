https://ria.ru/20231113/vsu-1909178940.html

Два исхода. Во Франции раскрыли шокирующие подробности о положении ВСУ

Два исхода. Во Франции раскрыли шокирующие подробности о положении ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023

Два исхода. Во Франции раскрыли шокирующие подробности о положении ВСУ

Потери ВСУ значительно превосходят российские, что делает невозможной победу военным путем, сообщает Ouest-Francе. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:25

2023-11-13T16:25

2023-11-13T17:15

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Потери ВСУ значительно превосходят российские, что делает невозможной победу военным путем, сообщает Ouest-Francе."Маловероятно, что украинцы к весне скопят достаточно сил для того, чтобы начать новое наступление", — приводит издание слова главного редактора журнала Défense nationale генерала Джерома Пеллистранди.В статье отмечается, что сейчас ситуация на фронте для ВСУ патовая, так как оборонительные позиции российских войск неприступны, а украинские потери настолько велики, что Киев не может позволить себе рисковать продолжать попытки совершить прорыв."Наиболее вероятным исходом будет серьезное затишье", — ссылается издание на мнение бывшего полковника военно-морских сил и военного историка Мишеля Гойя.Офицер сухопутных войск Гийом Ансель добавил, что даже поставка Киеву американских истребителей F-16 вряд ли на что-то повлияет, поскольку их количество будет недостаточным для изменения ситуации на фронте.Каждый наступательный ход сильно истощает ВСУ, так что, даже если им удастся прорваться через российскую оборону, они не смогут использовать свой успех, говорится в статье. А в это время противник восстановится, пояснил военный эксперт Тибо Фуйе. Таким образом, выход из тупика военными средствами отныне невозможен – это будет или дипломатическое урегулирование, либо моральное истощений одной из сторон, подытожил он.Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва не раз проявляла, но при этом он игнорирует отказ Киева от диалога. К тому же, как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, Россия считает абсолютным приоритетом достижение целей спецоперации, а это возможно только военным путем. Переговоры же должны вестись c учетом фактической ситуации и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909076094.html

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киев, россия, москва, дмитрий песков, вооруженные силы украины, f-16