https://ria.ru/20231113/vsu-1909156125.html

"Очень массово". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ

"Очень массово". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023

"Очень массово". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ

Российские войска выводят из строя вооружения украинской армии при помощи дронов "Ланцет", заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:15

2023-11-13T15:15

2023-11-13T15:34

специальная военная операция на украине

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сергей кривонос

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские войска выводят из строя вооружения украинской армии при помощи дронов "Ланцет", заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой"."Противник активно и очень массово применяет дроны. "Ланцеты" непосредственно уничтожают нашу технику", — сказал он.По словам военного, на определенных участках фронта активность украинской артиллерии значительно снизилась из-за ограниченного количества боеприпасов. ВСУ также испытывают проблемы с мобилизационными ресурсами, добавил Кривонос.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания Zala Aero. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.В июле главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение "Ланцетов" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.

https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909076094.html

https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html

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технологии, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины, zala aero, украина, в мире