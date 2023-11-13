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"Очень массово". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023
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15:15 13.11.2023 (обновлено: 15:34 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/vsu-1909156125.html
"Очень массово". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ
"Очень массово". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023
"Очень массово". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ
Российские войска выводят из строя вооружения украинской армии при помощи дронов "Ланцет", заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:15
2023-11-13T15:34
специальная военная операция на украине
технологии
россия
сергей кривонос
вооруженные силы украины
zala aero
украина
в мире
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские войска выводят из строя вооружения украинской армии при помощи дронов "Ланцет", заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой"."Противник активно и очень массово применяет дроны. "Ланцеты" непосредственно уничтожают нашу технику", — сказал он.По словам военного, на определенных участках фронта активность украинской артиллерии значительно снизилась из-за ограниченного количества боеприпасов. ВСУ также испытывают проблемы с мобилизационными ресурсами, добавил Кривонос.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания Zala Aero. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.В июле главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение "Ланцетов" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.
https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909076094.html
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технологии, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины, zala aero, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Zala Aero, Украина, В мире
"Очень массово". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ

Генерал ВСУ Кривонос: российские дроны "Ланцет" уничтожают украинскую технику

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские войска выводят из строя вооружения украинской армии при помощи дронов "Ланцет", заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала "Прямой".
"Противник активно и очень массово применяет дроны. "Ланцеты" непосредственно уничтожают нашу технику", — сказал он.
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По словам военного, на определенных участках фронта активность украинской артиллерии значительно снизилась из-за ограниченного количества боеприпасов. ВСУ также испытывают проблемы с мобилизационными ресурсами, добавил Кривонос.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания Zala Aero. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
В июле главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение "Ланцетов" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияСергей КривоносВооруженные силы УкраиныZala AeroУкраинаВ мире
 
 
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