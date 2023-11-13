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В Раде рассказали о готовящихся против украинских генералов уголовных делах - РИА Новости, 13.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 13.11.2023 (обновлено: 15:28 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/vsu-1909144145.html
В Раде рассказали о готовящихся против украинских генералов уголовных делах
В Раде рассказали о готовящихся против украинских генералов уголовных делах - РИА Новости, 13.11.2023
В Раде рассказали о готовящихся против украинских генералов уголовных делах
В ближайшие дни на Украине могут начать процессуальные действия в отношении высокопоставленных военнослужащих ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:37
2023-11-13T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
алексей гончаренко
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В ближайшие дни на Украине могут начать процессуальные действия в отношении высокопоставленных военнослужащих ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.&quot;На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая (улица, на которой расположен офис Владимира Зеленского. — Прим. ред.) делает свой ход&quot;, — написал нардеп.В последнее время на Украине обострились разногласия в военно-политическом руководстве страны. Так, в начале ноября в статье для журнала The Economist главком Валерий Залужный выступил с публичной критикой в адрес президента Владимира Зеленского. По его словам, украинские войска зашли в тупик. Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения ВСУ, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.После этого Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был рассказывать западным изданиям о положении дел на фронте.Еще один резонансный случай связан с решением Зеленского назначить на должность руководителя ССО Сергея Лупанчука. Другим указом он уволил Виктора Хоренко, который, в свою очередь, рассказал, что соответствующее представление ему должен был сделать главком, но этого не произошло.Украинские СМИ еще в прошлом году писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах, которые должны состояться в следующем году. При этом, согласно конституции страны, их нельзя проводить во время военного положения.
https://ria.ru/20231108/ukaz-1908180621.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия
В Раде рассказали о готовящихся против украинских генералов уголовных делах

Депутат Рады Гончаренко: готовятся процессуальные действия против генералов ВСУ

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В ближайшие дни на Украине могут начать процессуальные действия в отношении высокопоставленных военнослужащих ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.
«

"На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая (улица, на которой расположен офис Владимира Зеленского. — Прим. ред.) делает свой ход", — написал нардеп.

В последнее время на Украине обострились разногласия в военно-политическом руководстве страны. Так, в начале ноября в статье для журнала The Economist главком Валерий Залужный выступил с публичной критикой в адрес президента Владимира Зеленского. По его словам, украинские войска зашли в тупик. Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения ВСУ, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
После этого Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был рассказывать западным изданиям о положении дел на фронте.
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Еще один резонансный случай связан с решением Зеленского назначить на должность руководителя ССО Сергея Лупанчука. Другим указом он уволил Виктора Хоренко, который, в свою очередь, рассказал, что соответствующее представление ему должен был сделать главком, но этого не произошло.
Украинские СМИ еще в прошлом году писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах, которые должны состояться в следующем году. При этом, согласно конституции страны, их нельзя проводить во время военного положения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныЕврокомиссия
 
 
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