https://ria.ru/20231113/vsu-1909144145.html

В Раде рассказали о готовящихся против украинских генералов уголовных делах

В Раде рассказали о готовящихся против украинских генералов уголовных делах - РИА Новости, 13.11.2023

В Раде рассказали о готовящихся против украинских генералов уголовных делах

В ближайшие дни на Украине могут начать процессуальные действия в отношении высокопоставленных военнослужащих ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:37

2023-11-13T14:37

2023-11-13T15:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

алексей гончаренко

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В ближайшие дни на Украине могут начать процессуальные действия в отношении высокопоставленных военнослужащих ВСУ, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале."На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая (улица, на которой расположен офис Владимира Зеленского. — Прим. ред.) делает свой ход", — написал нардеп.В последнее время на Украине обострились разногласия в военно-политическом руководстве страны. Так, в начале ноября в статье для журнала The Economist главком Валерий Залужный выступил с публичной критикой в адрес президента Владимира Зеленского. По его словам, украинские войска зашли в тупик. Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения ВСУ, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.После этого Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил несогласие с позицией главкома, отметив, что "это не патовая ситуация". В свою очередь, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был рассказывать западным изданиям о положении дел на фронте.Еще один резонансный случай связан с решением Зеленского назначить на должность руководителя ССО Сергея Лупанчука. Другим указом он уволил Виктора Хоренко, который, в свою очередь, рассказал, что соответствующее представление ему должен был сделать главком, но этого не произошло.Украинские СМИ еще в прошлом году писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах, которые должны состояться в следующем году. При этом, согласно конституции страны, их нельзя проводить во время военного положения.

https://ria.ru/20231108/ukaz-1908180621.html

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины, еврокомиссия