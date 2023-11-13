https://ria.ru/20231113/vstrecha-1909260203.html
США пока не готовы анонсировать встречи с российской делегацией на АТЭС
США пока не готовы анонсировать встречи с российской делегацией на АТЭС - РИА Новости, 13.11.2023
США пока не готовы анонсировать встречи с российской делегацией на АТЭС
США пока не готовы анонсировать встреч с российской делегацией во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T23:46
2023-11-13T23:46
2023-11-13T23:50
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САН-ФРАНЦИСКО, 13 ноя - РИА Новости. США пока не готовы анонсировать встреч с российской делегацией во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, заявили РИА Новости в госдепартаменте."Нам нечего анонсировать или объявить", - сообщил представитель ведомства на вопрос о возможности проведения встреч с делегацией РФ в Сан-Франциско.Ранее старший представитель госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей сообщил журналистам, что США ожидают участие Оверчука на заседании лидеров стран АТЭС, и добавил, что в саммите участвуют представители РФ, не находящиеся под американскими санкциями.Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении российской делегации на саммит форума АТЭС в Сан-Франциско во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20231113/putin-1909235049.html
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сша, государственный департамент сша, россия, в мире, алексей оверчук, владимир путин, сан-франциско, саммит атэс
США, Государственный департамент США, Россия, В мире, Алексей Оверчук, Владимир Путин, Сан-Франциско, Саммит АТЭС
США пока не готовы анонсировать встречи с российской делегацией на АТЭС
США пока не готовы анонсировать встречи с российской делегацией на саммите АТЭС