https://ria.ru/20231113/vstrecha-1909260203.html

США пока не готовы анонсировать встречи с российской делегацией на АТЭС

США пока не готовы анонсировать встречи с российской делегацией на АТЭС - РИА Новости, 13.11.2023

США пока не готовы анонсировать встречи с российской делегацией на АТЭС

США пока не готовы анонсировать встреч с российской делегацией во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T23:46

2023-11-13T23:46

2023-11-13T23:50

сша

государственный департамент сша

россия

в мире

алексей оверчук

владимир путин

сан-франциско

саммит атэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906855552_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b78bab3769721fab98ced6cfebf37136.jpg

САН-ФРАНЦИСКО, 13 ноя - РИА Новости. США пока не готовы анонсировать встреч с российской делегацией во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, заявили РИА Новости в госдепартаменте."Нам нечего анонсировать или объявить", - сообщил представитель ведомства на вопрос о возможности проведения встреч с делегацией РФ в Сан-Франциско.Ранее старший представитель госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей сообщил журналистам, что США ожидают участие Оверчука на заседании лидеров стран АТЭС, и добавил, что в саммите участвуют представители РФ, не находящиеся под американскими санкциями.Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении российской делегации на саммит форума АТЭС в Сан-Франциско во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231113/putin-1909235049.html

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

сша

россия

сан-франциско

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, государственный департамент сша, россия, в мире, алексей оверчук, владимир путин, сан-франциско, саммит атэс