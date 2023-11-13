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Маск заявил о возможности гражданской войны в Европе - РИА Новости, 13.11.2023
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16:53 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/voyna-1909187270.html
Маск заявил о возможности гражданской войны в Европе
Маск заявил о возможности гражданской войны в Европе - РИА Новости, 13.11.2023
Маск заявил о возможности гражданской войны в Европе
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что Европа может близиться к гражданской войне. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:53
2023-11-13T16:53
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великобритания
илон маск
евросоюз
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что Европа может близиться к гражданской войне. Такое мнение предприниматель выразил, комментируя видео стычек в Великобритании между гражданами страны и мигрантами, а также заявление одного из пользователей соцсетей о том, что "коррумпированные чиновники в ЕС заслужили хаос, которого хотели". "Европа, кажется, движется к гражданской войне", - написал Маск.
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в мире, европа, великобритания, илон маск, евросоюз
В мире, Европа, Великобритания, Илон Маск, Евросоюз
Маск заявил о возможности гражданской войны в Европе

Маск после стычек в Британии заявил о возможности гражданской войны в Европе

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что Европа может близиться к гражданской войне.
Такое мнение предприниматель выразил, комментируя видео стычек в Великобритании между гражданами страны и мигрантами, а также заявление одного из пользователей соцсетей о том, что "коррумпированные чиновники в ЕС заслужили хаос, которого хотели".
"Европа, кажется, движется к гражданской войне", - написал Маск.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Маск одним словом отреагировал на новость об Украине и "Северных потоках"
12 ноября, 08:55
 
В миреЕвропаВеликобританияИлон МаскЕвросоюз
 
 
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