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СМИ: в США обеспокоены попытками Израиля спровоцировать войну в Ливане - РИА Новости, 13.11.2023
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02:14 13.11.2023 (обновлено: 02:29 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/voyna-1909034577.html
СМИ: в США обеспокоены попытками Израиля спровоцировать войну в Ливане
СМИ: в США обеспокоены попытками Израиля спровоцировать войну в Ливане - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: в США обеспокоены попытками Израиля спровоцировать войну в Ливане
В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что Израиль пытается спровоцировать войну в Ливане, которая грозит стать региональной, сообщает... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T02:14
2023-11-13T02:29
израиль
ливан
сша
джо байден
ллойд остин
владимир путин
хамас
оон
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что Израиль пытается спровоцировать войну в Ливане, которая грозит стать региональной, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. "Некоторые в администрации Байдена обеспокоены тем, что Израиль пытается спровоцировать (ливанское шиитское движение - ред.) "Хезболлах" и создать предлог для более масштабной войны в Ливане, которая может еще больше втянуть США и другие страны в конфликт", - говорится в сообщении. Согласно источникам, министр обороны США Ллойд Остин в состоявшемся на прошлой неделе телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом выразил обеспокоенность из-за роли Израиля в эскалации с Ливаном. По данным портала, послание Остина отражает растущую тревогу в Белом доме по поводу того, что военные действия Израиля в Ливане усиливают напряженность вдоль границы, что может привести к региональной войне. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231111/sudba-1908894304.html
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израиль, ливан, сша, джо байден, ллойд остин, владимир путин, хамас, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Ливан, США, Джо Байден, Ллойд Остин, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: в США обеспокоены попытками Израиля спровоцировать войну в Ливане

Axios: в США обеспокоены попытками Израиля вызвать масштабную войну в Ливане

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты на танке направляются к плацдарму недалеко от границы с Ливаном
Израильские солдаты на танке направляются к плацдарму недалеко от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты на танке направляются к плацдарму недалеко от границы с Ливаном . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что Израиль пытается спровоцировать войну в Ливане, которая грозит стать региональной, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
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"Некоторые в администрации Байдена обеспокоены тем, что Израиль пытается спровоцировать (ливанское шиитское движение - ред.) "Хезболлах" и создать предлог для более масштабной войны в Ливане, которая может еще больше втянуть США и другие страны в конфликт", - говорится в сообщении.
Согласно источникам, министр обороны США Ллойд Остин в состоявшемся на прошлой неделе телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галлантом выразил обеспокоенность из-за роли Израиля в эскалации с Ливаном.
По данным портала, послание Остина отражает растущую тревогу в Белом доме по поводу того, что военные действия Израиля в Ливане усиливают напряженность вдоль границы, что может привести к региональной войне.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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