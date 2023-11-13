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Венгрия отказалась поддержать выделение Украине 500 миллионов евро - РИА Новости, 13.11.2023
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17:04 13.11.2023 (обновлено: 19:51 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/vengriya-1909189910.html
Венгрия отказалась поддержать выделение Украине 500 миллионов евро
Венгрия отказалась поддержать выделение Украине 500 миллионов евро - РИА Новости, 13.11.2023
Венгрия отказалась поддержать выделение Украине 500 миллионов евро
Будапешт не одобрил выделение Киеву 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, поскольку Венгрия не получила от украинских властей гарантий для своих... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:04
2023-11-13T19:51
в мире
венгрия
украина
киев
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 13 ноя — РИА Новости. Будапешт не одобрил выделение Киеву 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, поскольку Венгрия не получила от украинских властей гарантий для своих компаний, заявил глава МИД Петер Сийярто.&quot;Естественно, я и сегодня не согласился на это, мы по-прежнему придерживаемся своей позиции: до тех пор, пока мы не получим от украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) гарантий того, что никогда не повторится ситуация с включением банка ОТР или любого другого венгерского предприятия по надуманным поводам в список спонсоров войны, мы не готовы ни к какому прогрессу в этом вопросе&quot;, — сказал министр, его выступление транслировалось в Facebook*.Сийярто отметил, что на сегодняшнем заседании на Венгрию "снова оказывалось большое давление".Как заявил ранее глава ведомства, Венгрия будет блокировать выделение денег на закупку оружия для Украины, пока руководство российской "дочки" венгерского банка ОТР остается под санкциями и нет письменных гарантий Киева, что кредитную организацию снова не внесут в список "Международные спонсоры войны". В октябре НАПК исключило OTP банк из упомянутого перечня. Как отметили в Киеве, компания "взяла на себя обязательства в отношении планов на российском рынке". В то же время, как подчеркнул Сийярто, венгерская сторона хочет заключить с Киевом соглашение, "которое давало бы гарантии, что в будущем по смехотворным поводам ОТР в этот список не включат".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, венгрия, украина, киев, петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Петер Сийярто
Венгрия отказалась поддержать выделение Украине 500 миллионов евро

Венгрия не одобрила 500 млн евро для Украины до получения гарантий по банку OTP

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 ноя — РИА Новости. Будапешт не одобрил выделение Киеву 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, поскольку Венгрия не получила от украинских властей гарантий для своих компаний, заявил глава МИД Петер Сийярто.
«

"Естественно, я и сегодня не согласился на это, мы по-прежнему придерживаемся своей позиции: до тех пор, пока мы не получим от украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) гарантий того, что никогда не повторится ситуация с включением банка ОТР или любого другого венгерского предприятия по надуманным поводам в список спонсоров войны, мы не готовы ни к какому прогрессу в этом вопросе", — сказал министр, его выступление транслировалось в Facebook*.

Сийярто отметил, что на сегодняшнем заседании на Венгрию "снова оказывалось большое давление".
Как заявил ранее глава ведомства, Венгрия будет блокировать выделение денег на закупку оружия для Украины, пока руководство российской "дочки" венгерского банка ОТР остается под санкциями и нет письменных гарантий Киева, что кредитную организацию снова не внесут в список "Международные спонсоры войны".
В октябре НАПК исключило OTP банк из упомянутого перечня. Как отметили в Киеве, компания "взяла на себя обязательства в отношении планов на российском рынке". В то же время, как подчеркнул Сийярто, венгерская сторона хочет заключить с Киевом соглашение, "которое давало бы гарантии, что в будущем по смехотворным поводам ОТР в этот список не включат".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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