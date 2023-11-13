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СМИ сообщили о кадровых перестановках в правительстве Великобритании - РИА Новости, 13.11.2023
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11:50 13.11.2023 (обновлено: 12:02 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/velikobritaniya-1909094304.html
СМИ сообщили о кадровых перестановках в правительстве Великобритании
СМИ сообщили о кадровых перестановках в правительстве Великобритании - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ сообщили о кадровых перестановках в правительстве Великобритании
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник проведет перестановки в кабмине страны, уже уволена глава МВД Суэлла Браверман. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:50
2023-11-13T12:02
великобритания
в мире
риши сунак
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник проведет перестановки в кабмине страны, уже уволена глава МВД Суэлла Браверман."Сегодня Риши Сунак укрепляет свою команду в правительстве для исполнения долгосрочных решений для более светлого будущего", - говорится в аккаунте правящей Консервативной партии Великобритании. В прикрепленной к публикации картинке крупным шрифтом написано: "Перестановки".Изменения уже затронули главу МВД Суэллу Браверман, сообщают местные СМИ. "Риши Сунак уволит главу МВД Суэллу Браверман", - говорится в сообщении телеканала Sky News.Браверман уже на протяжении долгого времени подвергалась критике общественности в Великобритании, в том числе из-за ее миграционной политики. В последнее время министр вызвала недовольство своей критикой действий полиции на пропалестинских демонстрациях.Ранее Браверман написала статью для газеты Times, в которой указала на "двойные стандарты" полиции, отметив, что участники одних демонстраций заслуженно сталкиваются с "жестким ответом" со стороны правоохранителей, в то время как некоторые другие акции, в том числе и пропалестинские, "по большей части игнорируются". По словам министра, это может быть связано с тем, что полицию якобы больше беспокоит критика в свой адрес, а не то, как их действия повлияют на общественность. Вместе с этим она также заявила, что некоторые организаторы маршей в поддержку Палестины якобы имеют связи с движением ХАМАС и террористическими группировками.
https://ria.ru/20231030/gaza-1906307241.html
https://ria.ru/20231113/konflikt-1908986548.html
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великобритания, в мире, риши сунак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Великобритания, В мире, Риши Сунак, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили о кадровых перестановках в правительстве Великобритании

Sky News: Сунак уволил главу МВД Британии и проведет другие перестановки

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник проведет перестановки в кабмине страны, уже уволена глава МВД Суэлла Браверман.
"Сегодня Риши Сунак укрепляет свою команду в правительстве для исполнения долгосрочных решений для более светлого будущего", - говорится в аккаунте правящей Консервативной партии Великобритании. В прикрепленной к публикации картинке крупным шрифтом написано: "Перестановки".
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Изменения уже затронули главу МВД Суэллу Браверман, сообщают местные СМИ. "Риши Сунак уволит главу МВД Суэллу Браверман", - говорится в сообщении телеканала Sky News.
Браверман уже на протяжении долгого времени подвергалась критике общественности в Великобритании, в том числе из-за ее миграционной политики. В последнее время министр вызвала недовольство своей критикой действий полиции на пропалестинских демонстрациях.
Ранее Браверман написала статью для газеты Times, в которой указала на "двойные стандарты" полиции, отметив, что участники одних демонстраций заслуженно сталкиваются с "жестким ответом" со стороны правоохранителей, в то время как некоторые другие акции, в том числе и пропалестинские, "по большей части игнорируются". По словам министра, это может быть связано с тем, что полицию якобы больше беспокоит критика в свой адрес, а не то, как их действия повлияют на общественность. Вместе с этим она также заявила, что некоторые организаторы маршей в поддержку Палестины якобы имеют связи с движением ХАМАС и террористическими группировками.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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ВеликобританияВ миреРиши СунакОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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