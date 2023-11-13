https://ria.ru/20231113/velikobritaniya-1909094304.html

СМИ сообщили о кадровых перестановках в правительстве Великобритании

СМИ сообщили о кадровых перестановках в правительстве Великобритании - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ сообщили о кадровых перестановках в правительстве Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник проведет перестановки в кабмине страны, уже уволена глава МВД Суэлла Браверман. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:50

2023-11-13T11:50

2023-11-13T12:02

великобритания

в мире

риши сунак

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник проведет перестановки в кабмине страны, уже уволена глава МВД Суэлла Браверман."Сегодня Риши Сунак укрепляет свою команду в правительстве для исполнения долгосрочных решений для более светлого будущего", - говорится в аккаунте правящей Консервативной партии Великобритании. В прикрепленной к публикации картинке крупным шрифтом написано: "Перестановки".Изменения уже затронули главу МВД Суэллу Браверман, сообщают местные СМИ. "Риши Сунак уволит главу МВД Суэллу Браверман", - говорится в сообщении телеканала Sky News.Браверман уже на протяжении долгого времени подвергалась критике общественности в Великобритании, в том числе из-за ее миграционной политики. В последнее время министр вызвала недовольство своей критикой действий полиции на пропалестинских демонстрациях.Ранее Браверман написала статью для газеты Times, в которой указала на "двойные стандарты" полиции, отметив, что участники одних демонстраций заслуженно сталкиваются с "жестким ответом" со стороны правоохранителей, в то время как некоторые другие акции, в том числе и пропалестинские, "по большей части игнорируются". По словам министра, это может быть связано с тем, что полицию якобы больше беспокоит критика в свой адрес, а не то, как их действия повлияют на общественность. Вместе с этим она также заявила, что некоторые организаторы маршей в поддержку Палестины якобы имеют связи с движением ХАМАС и террористическими группировками.

https://ria.ru/20231030/gaza-1906307241.html

https://ria.ru/20231113/konflikt-1908986548.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, в мире, риши сунак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году