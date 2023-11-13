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Бойцы ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили под Артемовском боевиков ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:10 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/vdv-1909046631.html
Бойцы ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили под Артемовском боевиков ВСУ
Бойцы ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили под Артемовском боевиков ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023
Бойцы ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили под Артемовском боевиков ВСУ
Бойцы ВДВ при помощи дрона-камикадзе уничтожили группу пехоты и грузовик ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T07:10
2023-11-13T07:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бойцы ВДВ при помощи дрона-камикадзе уничтожили группу пехоты и грузовик ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил грузовой автомобиль ВСУ, двигающийся по дороге, а также группу украинских боевиков, пытающихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов после неудачного штурма наших позиций. В обоих случаях помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дронов точно в цель. Автомобиль и военнослужащие ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении. Данная боевая работа была выполнена на артемовском направлении. В военном ведомстве добавили, что подразделения десантников успешно применяют БПЛА для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках, а также различной техники. "При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Российские десантники раз за разом умело и точно поражают личный состав и техники ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности и при совершении перемещения техники на различные расстояния", - добавили в министерстве обороны.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, В мире
Бойцы ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили под Артемовском боевиков ВСУ

Бойцы ВДВ с помощью FPV-дрона уничтожили на Артемовском направлении боевиков ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бойцы ВДВ при помощи дрона-камикадзе уничтожили группу пехоты и грузовик ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил грузовой автомобиль ВСУ, двигающийся по дороге, а также группу украинских боевиков, пытающихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов после неудачного штурма наших позиций. В обоих случаях помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дронов точно в цель. Автомобиль и военнослужащие ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении.
Данная боевая работа была выполнена на артемовском направлении. В военном ведомстве добавили, что подразделения десантников успешно применяют БПЛА для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках, а также различной техники.
"При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Российские десантники раз за разом умело и точно поражают личный состав и техники ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности и при совершении перемещения техники на различные расстояния", - добавили в министерстве обороны.
Кадры уничтожения танка ВСУ дроном - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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31 октября, 09:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВ мире
 
 
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