https://ria.ru/20231113/vdv-1909046631.html

Бойцы ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили под Артемовском боевиков ВСУ

Бойцы ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили под Артемовском боевиков ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023

Бойцы ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили под Артемовском боевиков ВСУ

Бойцы ВДВ при помощи дрона-камикадзе уничтожили группу пехоты и грузовик ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T07:10

2023-11-13T07:10

2023-11-13T07:10

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бойцы ВДВ при помощи дрона-камикадзе уничтожили группу пехоты и грузовик ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил грузовой автомобиль ВСУ, двигающийся по дороге, а также группу украинских боевиков, пытающихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов после неудачного штурма наших позиций. В обоих случаях помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дронов точно в цель. Автомобиль и военнослужащие ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении. Данная боевая работа была выполнена на артемовском направлении. В военном ведомстве добавили, что подразделения десантников успешно применяют БПЛА для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках, а также различной техники. "При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Российские десантники раз за разом умело и точно поражают личный состав и техники ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности и при совершении перемещения техники на различные расстояния", - добавили в министерстве обороны.

https://ria.ru/20231031/mo-1906343381.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире