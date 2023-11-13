https://ria.ru/20231113/vdv-1909046631.html
Бойцы ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили под Артемовском боевиков ВСУ
Бойцы ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили под Артемовском боевиков ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023
Бойцы ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили под Артемовском боевиков ВСУ
Бойцы ВДВ при помощи дрона-камикадзе уничтожили группу пехоты и грузовик ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T07:10
2023-11-13T07:10
2023-11-13T07:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бойцы ВДВ при помощи дрона-камикадзе уничтожили группу пехоты и грузовик ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил грузовой автомобиль ВСУ, двигающийся по дороге, а также группу украинских боевиков, пытающихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов после неудачного штурма наших позиций. В обоих случаях помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дронов точно в цель. Автомобиль и военнослужащие ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении. Данная боевая работа была выполнена на артемовском направлении. В военном ведомстве добавили, что подразделения десантников успешно применяют БПЛА для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках, а также различной техники. "При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Российские десантники раз за разом умело и точно поражают личный состав и техники ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности и при совершении перемещения техники на различные расстояния", - добавили в министерстве обороны.
https://ria.ru/20231031/mo-1906343381.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, В мире
Бойцы ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили под Артемовском боевиков ВСУ
Бойцы ВДВ с помощью FPV-дрона уничтожили на Артемовском направлении боевиков ВСУ
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бойцы ВДВ при помощи дрона-камикадзе уничтожили группу пехоты и грузовик ВСУ на артемовском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил грузовой автомобиль ВСУ, двигающийся по дороге, а также группу украинских боевиков, пытающихся укрыться в одной из воронок от артиллерийских снарядов после неудачного штурма наших позиций. В обоих случаях помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дронов точно в цель. Автомобиль и военнослужащие ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении.
Данная боевая работа была выполнена на артемовском направлении. В военном ведомстве добавили, что подразделения десантников успешно применяют БПЛА для уничтожения личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках, а также различной техники.
"При выполнении боевой работы расчет в составе оператора и помощника выдвигается в заданный район, откуда осуществляет подготовку и запуск дрона-камикадзе. Российские десантники раз за разом умело и точно поражают личный состав и техники ВСУ как в укрытиях, так и на открытой местности и при совершении перемещения техники на различные расстояния", - добавили в министерстве обороны.
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном