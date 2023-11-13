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"Четкий приказ". В США забили тревогу из-за действий Зеленского - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909251342.html
"Четкий приказ". В США забили тревогу из-за действий Зеленского
"Четкий приказ". В США забили тревогу из-за действий Зеленского - РИА Новости, 13.11.2023
"Четкий приказ". В США забили тревогу из-за действий Зеленского
Отказ президента Владимира Зеленского принимать реальность может спровоцировать коллапс на Украине, заявил американский предприниматель Дэвид Сакс в интервью... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T22:00
2023-11-13T22:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Отказ президента Владимира Зеленского принимать реальность может спровоцировать коллапс на Украине, заявил американский предприниматель Дэвид Сакс в интервью Hill.&quot;Я считаю, что если Зеленский будет продолжать свою нереалистичную стратегию, то существует довольно серьезная угроза полного краха Украины&quot;, — отметил он.По мнению эксперта, сейчас появились разногласия в высших эшелонах украинской власти по поводу ситуации на фронте. При этом спикер полагает, что теперь правда вырвалась наружу: ВСУ не выигрывают в этом конфликте, а контрнаступление провалилось."Я думаю, что если Зеленский продолжит настаивать на продолжении наступления, то существует реальная угроза со стороны администрации и его собственных генералов, того, что Украина рухнет", — предположил он.Сакс считает, что украинские войска понесли огромные потери из-за четкого приказа из офиса президента: продолжать наступать, чтобы продвинуться хотя бы на несколько метров в день.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на нескольких направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала The Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909227229.html
https://ria.ru/20231113/vsu-1909156125.html
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украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Четкий приказ". В США забили тревогу из-за действий Зеленского

Предприниматель Сакс: Зеленский может довести Украину до краха

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Отказ президента Владимира Зеленского принимать реальность может спровоцировать коллапс на Украине, заявил американский предприниматель Дэвид Сакс в интервью Hill.
«

"Я считаю, что если Зеленский будет продолжать свою нереалистичную стратегию, то существует довольно серьезная угроза полного краха Украины", — отметил он.

По мнению эксперта, сейчас появились разногласия в высших эшелонах украинской власти по поводу ситуации на фронте. При этом спикер полагает, что теперь правда вырвалась наружу: ВСУ не выигрывают в этом конфликте, а контрнаступление провалилось.
"Я думаю, что если Зеленский продолжит настаивать на продолжении наступления, то существует реальная угроза со стороны администрации и его собственных генералов, того, что Украина рухнет", — предположил он.
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Вчера, 19:29
Сакс считает, что украинские войска понесли огромные потери из-за четкого приказа из офиса президента: продолжать наступать, чтобы продвинуться хотя бы на несколько метров в день.
ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на нескольких направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала The Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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