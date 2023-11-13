https://ria.ru/20231113/ukraina-1909251342.html

"Четкий приказ". В США забили тревогу из-за действий Зеленского

"Четкий приказ". В США забили тревогу из-за действий Зеленского - РИА Новости, 13.11.2023

"Четкий приказ". В США забили тревогу из-за действий Зеленского

Отказ президента Владимира Зеленского принимать реальность может спровоцировать коллапс на Украине, заявил американский предприниматель Дэвид Сакс в интервью... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T22:00

2023-11-13T22:00

2023-11-13T22:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Отказ президента Владимира Зеленского принимать реальность может спровоцировать коллапс на Украине, заявил американский предприниматель Дэвид Сакс в интервью Hill."Я считаю, что если Зеленский будет продолжать свою нереалистичную стратегию, то существует довольно серьезная угроза полного краха Украины", — отметил он.По мнению эксперта, сейчас появились разногласия в высших эшелонах украинской власти по поводу ситуации на фронте. При этом спикер полагает, что теперь правда вырвалась наружу: ВСУ не выигрывают в этом конфликте, а контрнаступление провалилось."Я думаю, что если Зеленский продолжит настаивать на продолжении наступления, то существует реальная угроза со стороны администрации и его собственных генералов, того, что Украина рухнет", — предположил он.Сакс считает, что украинские войска понесли огромные потери из-за четкого приказа из офиса президента: продолжать наступать, чтобы продвинуться хотя бы на несколько метров в день.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на нескольких направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала The Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909227229.html

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украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато