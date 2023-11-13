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"Сократилось вдвое". В США сделали неожиданное заявление о Харькове - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 13.11.2023 (обновлено: 16:51 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909185566.html
"Сократилось вдвое". В США сделали неожиданное заявление о Харькове
"Сократилось вдвое". В США сделали неожиданное заявление о Харькове - РИА Новости, 13.11.2023
"Сократилось вдвое". В США сделали неожиданное заявление о Харькове
Если потребуется, Россия может по итогам спецоперации взять под контроль Харьков и Одессу, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:44
2023-11-13T16:51
специальная военная операция на украине
россия
одесса
украина
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Если потребуется, Россия может по итогам спецоперации взять под контроль Харьков и Одессу, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Россия открыта к переговорам, но на своих условиях. &lt;…&gt; Они получат то, что хотят. Они заставят заплатить Украину высокую цену. Я думаю, что это может включать Одессу и Харьков", — предположил он.По словам эксперта, неизвестно, в каком состоянии останется бывшая советская республика, потому что ее население сократилось вдвое. При этом способность Запада дальше вливать деньги в Киев находится под большим вопросом, пояснил он."Украина несет потери в личном составе, у них нет средств, чтобы выжить. У них нет людей, подкреплений, они проигрывают", — резюмировал Джонсон.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на нескольких направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала The Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231113/vsu-1909156125.html
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россия, одесса, украина, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесса, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Сократилось вдвое". В США сделали неожиданное заявление о Харькове

Джонсон: Украина может потерять Харьков и Одессу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПротивотанковый ракетный комплекс "Корнет" на Запорожском направлении специальной военной операции
Противотанковый ракетный комплекс Корнет на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Противотанковый ракетный комплекс "Корнет" на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Если потребуется, Россия может по итогам спецоперации взять под контроль Харьков и Одессу, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Россия открыта к переговорам, но на своих условиях. <…> Они получат то, что хотят. Они заставят заплатить Украину высокую цену. Я думаю, что это может включать Одессу и Харьков", — предположил он.
Боевая работа 152-миллиметровой пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
"Очень массово". Генерал раскрыл, что Россия устроила ВСУ
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По словам эксперта, неизвестно, в каком состоянии останется бывшая советская республика, потому что ее население сократилось вдвое. При этом способность Запада дальше вливать деньги в Киев находится под большим вопросом, пояснил он.
"Украина несет потери в личном составе, у них нет средств, чтобы выжить. У них нет людей, подкреплений, они проигрывают", — резюмировал Джонсон.
ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на нескольких направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.
Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала The Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Куда делись. В Польше признали горькую правду про Украину
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдессаУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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