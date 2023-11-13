https://ria.ru/20231113/ukraina-1909185566.html

"Сократилось вдвое". В США сделали неожиданное заявление о Харькове

"Сократилось вдвое". В США сделали неожиданное заявление о Харькове - РИА Новости, 13.11.2023

"Сократилось вдвое". В США сделали неожиданное заявление о Харькове

Если потребуется, Россия может по итогам спецоперации взять под контроль Харьков и Одессу, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:44

2023-11-13T16:44

2023-11-13T16:51

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Если потребуется, Россия может по итогам спецоперации взять под контроль Харьков и Одессу, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Россия открыта к переговорам, но на своих условиях. <…> Они получат то, что хотят. Они заставят заплатить Украину высокую цену. Я думаю, что это может включать Одессу и Харьков", — предположил он.По словам эксперта, неизвестно, в каком состоянии останется бывшая советская республика, потому что ее население сократилось вдвое. При этом способность Запада дальше вливать деньги в Киев находится под большим вопросом, пояснил он."Украина несет потери в личном составе, у них нет средств, чтобы выжить. У них нет людей, подкреплений, они проигрывают", — резюмировал Джонсон.ВСУ уже пятый месяц пытаются наступать на нескольких направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают свои позиции на всем протяжении фронта.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. Ранее в статье для журнала The Economist он отметил, что ВСУ зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231113/vsu-1909156125.html

https://ria.ru/20231113/ukraina-1909116542.html

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россия, одесса, украина, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру)