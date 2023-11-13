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СМИ: Украине отправят списанные Нидерландами зенитные установки Gepard - РИА Новости, 13.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 13.11.2023 (обновлено: 14:30 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909134078.html
СМИ: Украине отправят списанные Нидерландами зенитные установки Gepard
СМИ: Украине отправят списанные Нидерландами зенитные установки Gepard - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: Украине отправят списанные Нидерландами зенитные установки Gepard
Списанные армией Нидерландов немецкие зенитные самоходные установки Gepard передадут Украине для борьбы с российскими беспилотниками, пишет газета Telegraaf со... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:12
2023-11-13T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
вооруженные силы украины
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ГААГА, 13 ноя - РИА Новости. Списанные армией Нидерландов немецкие зенитные самоходные установки Gepard передадут Украине для борьбы с российскими беспилотниками, пишет газета Telegraaf со ссылкой на источники. "Списанные Нидерландами системы противовоздушной обороны (Gepard) получат новую жизнь на фронте на Украине", - говорится в статье. Сообщается, что проданные голландцами Иордании ЗСУ Gepard будут развернуты на Украине "для борьбы с российскими беспилотниками". Разработанные ФРГ зенитные самоходные установки Gepard были поставлены на вооружение армии Нидерландов еще в 1970-х годах. Позднее нидерландские военнослужащие оборудовали их собственным радаром. Однако с 2006 года немецкие ЗСУ были выведены из эксплуатации армией Нидерландов, так как не походили для типов конфликтов, в которых участвовали голландцы. С 2013 года Нидерланды стали продавать Gepard Иордании. Последние единицы техники были проданы Иордании в 2016 году. Сообщается, что этим летом минобороны США разместило заказ на сумму 110 млн евро по закупке этих зенитных установок у компании в Иордании. По данным источников газеты, эти установки будут переданы Украине. Минобороны Нидерландов не стало комментировать изданию информацию о возможном размещении Gepard на Украине, однако представитель ведомства подтвердил, что Нидерландам удалось продать Gepard Иордании "по хорошей цене".
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в мире, нидерланды, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: Украине отправят списанные Нидерландами зенитные установки Gepard

Telegraaf: списанные в Нидерландах зенитные установки Gepard отправят Украине

CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling / Немецкая самоходная зенитная установка Gepard
Немецкая самоходная зенитная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Немецкая самоходная зенитная установка Gepard. Архивное фото
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ГААГА, 13 ноя - РИА Новости. Списанные армией Нидерландов немецкие зенитные самоходные установки Gepard передадут Украине для борьбы с российскими беспилотниками, пишет газета Telegraaf со ссылкой на источники.
"Списанные Нидерландами системы противовоздушной обороны (Gepard) получат новую жизнь на фронте на Украине", - говорится в статье. Сообщается, что проданные голландцами Иордании ЗСУ Gepard будут развернуты на Украине "для борьбы с российскими беспилотниками".
Разработанные ФРГ зенитные самоходные установки Gepard были поставлены на вооружение армии Нидерландов еще в 1970-х годах. Позднее нидерландские военнослужащие оборудовали их собственным радаром. Однако с 2006 года немецкие ЗСУ были выведены из эксплуатации армией Нидерландов, так как не походили для типов конфликтов, в которых участвовали голландцы. С 2013 года Нидерланды стали продавать Gepard Иордании. Последние единицы техники были проданы Иордании в 2016 году.
Сообщается, что этим летом минобороны США разместило заказ на сумму 110 млн евро по закупке этих зенитных установок у компании в Иордании. По данным источников газеты, эти установки будут переданы Украине.
Минобороны Нидерландов не стало комментировать изданию информацию о возможном размещении Gepard на Украине, однако представитель ведомства подтвердил, что Нидерландам удалось продать Gepard Иордании "по хорошей цене".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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