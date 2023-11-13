https://ria.ru/20231113/ukraina-1909134078.html

СМИ: Украине отправят списанные Нидерландами зенитные установки Gepard

СМИ: Украине отправят списанные Нидерландами зенитные установки Gepard - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ: Украине отправят списанные Нидерландами зенитные установки Gepard

Списанные армией Нидерландов немецкие зенитные самоходные установки Gepard передадут Украине для борьбы с российскими беспилотниками, пишет газета Telegraaf со... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:12

2023-11-13T14:12

2023-11-13T14:30

специальная военная операция на украине

в мире

нидерланды

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787136115_0:0:2496:1404_1920x0_80_0_0_44c6069b111b7659041f877daeaa9cf1.jpg

ГААГА, 13 ноя - РИА Новости. Списанные армией Нидерландов немецкие зенитные самоходные установки Gepard передадут Украине для борьбы с российскими беспилотниками, пишет газета Telegraaf со ссылкой на источники. "Списанные Нидерландами системы противовоздушной обороны (Gepard) получат новую жизнь на фронте на Украине", - говорится в статье. Сообщается, что проданные голландцами Иордании ЗСУ Gepard будут развернуты на Украине "для борьбы с российскими беспилотниками". Разработанные ФРГ зенитные самоходные установки Gepard были поставлены на вооружение армии Нидерландов еще в 1970-х годах. Позднее нидерландские военнослужащие оборудовали их собственным радаром. Однако с 2006 года немецкие ЗСУ были выведены из эксплуатации армией Нидерландов, так как не походили для типов конфликтов, в которых участвовали голландцы. С 2013 года Нидерланды стали продавать Gepard Иордании. Последние единицы техники были проданы Иордании в 2016 году. Сообщается, что этим летом минобороны США разместило заказ на сумму 110 млн евро по закупке этих зенитных установок у компании в Иордании. По данным источников газеты, эти установки будут переданы Украине. Минобороны Нидерландов не стало комментировать изданию информацию о возможном размещении Gepard на Украине, однако представитель ведомства подтвердил, что Нидерландам удалось продать Gepard Иордании "по хорошей цене".

нидерланды

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нидерланды, украина, вооруженные силы украины