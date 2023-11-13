СМИ: Украине отправят списанные Нидерландами зенитные установки Gepard
Telegraaf: списанные в Нидерландах зенитные установки Gepard отправят Украине
Немецкая самоходная зенитная установка Gepard. Архивное фото
ГААГА, 13 ноя - РИА Новости. Списанные армией Нидерландов немецкие зенитные самоходные установки Gepard передадут Украине для борьбы с российскими беспилотниками, пишет газета Telegraaf со ссылкой на источники.
"Списанные Нидерландами системы противовоздушной обороны (Gepard) получат новую жизнь на фронте на Украине", - говорится в статье. Сообщается, что проданные голландцами Иордании ЗСУ Gepard будут развернуты на Украине "для борьбы с российскими беспилотниками".
Разработанные ФРГ зенитные самоходные установки Gepard были поставлены на вооружение армии Нидерландов еще в 1970-х годах. Позднее нидерландские военнослужащие оборудовали их собственным радаром. Однако с 2006 года немецкие ЗСУ были выведены из эксплуатации армией Нидерландов, так как не походили для типов конфликтов, в которых участвовали голландцы. С 2013 года Нидерланды стали продавать Gepard Иордании. Последние единицы техники были проданы Иордании в 2016 году.
Сообщается, что этим летом минобороны США разместило заказ на сумму 110 млн евро по закупке этих зенитных установок у компании в Иордании. По данным источников газеты, эти установки будут переданы Украине.
Минобороны Нидерландов не стало комментировать изданию информацию о возможном размещении Gepard на Украине, однако представитель ведомства подтвердил, что Нидерландам удалось продать Gepard Иордании "по хорошей цене".