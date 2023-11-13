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Украинские дальнобойщики стоят в очередях на выезд из Польши по десять дней - РИА Новости, 13.11.2023
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13:36 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909122722.html
Украинские дальнобойщики стоят в очередях на выезд из Польши по десять дней
Украинские дальнобойщики стоят в очередях на выезд из Польши по десять дней - РИА Новости, 13.11.2023
Украинские дальнобойщики стоят в очередях на выезд из Польши по десять дней
Украинские дальнобойщики должны ждать выезда из Польши по 226 часов, в очереди скопилось более тысячи грузовиков, сообщает Люблинская таможня. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:36
2023-11-13T13:36
в мире
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украина
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ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские дальнобойщики должны ждать выезда из Польши по 226 часов, в очереди скопилось более тысячи грузовиков, сообщает Люблинская таможня. "Около 1300 грузовиков ожидают выезда из страны через границу с Украиной в Дорохуске, а время ожидания оформления составляет 226 часов", - говорится в сообщении. Представитель Государственной таможенной службы в Люблине Михал Дерусь рассказал, что за ночную смену из Польши выехали всего 67 грузовиков, въехали пять. Также было отмечено, что с учетом имеющихся сложностей, реальное время ожидания оформления в среднем составляет 226 часов, тогда как при стандартных условиях оно составило бы 59 часов. Очередь из грузовиков перед переходом в Дорохуске составляет около 30 километров. Каждый час через него проезжают три грузовика, следующие на Украину, и один - в Польшу. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина, в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909116542.html
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в мире, польша, украина, люблин, тарас качка, матеуш моравецкий, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Польша, Украина, Люблин, Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Украинские дальнобойщики стоят в очередях на выезд из Польши по десять дней

Дерусь: украинские дальнобойщики стоят в очередях на выезд из Польши 226 часов

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
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ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские дальнобойщики должны ждать выезда из Польши по 226 часов, в очереди скопилось более тысячи грузовиков, сообщает Люблинская таможня.
«
"Около 1300 грузовиков ожидают выезда из страны через границу с Украиной в Дорохуске, а время ожидания оформления составляет 226 часов", - говорится в сообщении.
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Представитель Государственной таможенной службы в Люблине Михал Дерусь рассказал, что за ночную смену из Польши выехали всего 67 грузовиков, въехали пять.
Также было отмечено, что с учетом имеющихся сложностей, реальное время ожидания оформления в среднем составляет 226 часов, тогда как при стандартных условиях оно составило бы 59 часов.
Очередь из грузовиков перед переходом в Дорохуске составляет около 30 километров. Каждый час через него проезжают три грузовика, следующие на Украину, и один - в Польшу.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина, в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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В миреПольшаУкраинаЛюблинТарас КачкаМатеуш МоравецкийЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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