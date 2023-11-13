Украинские дальнобойщики стоят в очередях на выезд из Польши по десять дней
Дерусь: украинские дальнобойщики стоят в очередях на выезд из Польши 226 часов
© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинские дальнобойщики должны ждать выезда из Польши по 226 часов, в очереди скопилось более тысячи грузовиков, сообщает Люблинская таможня.
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"Около 1300 грузовиков ожидают выезда из страны через границу с Украиной в Дорохуске, а время ожидания оформления составляет 226 часов", - говорится в сообщении.
Представитель Государственной таможенной службы в Люблине Михал Дерусь рассказал, что за ночную смену из Польши выехали всего 67 грузовиков, въехали пять.
Также было отмечено, что с учетом имеющихся сложностей, реальное время ожидания оформления в среднем составляет 226 часов, тогда как при стандартных условиях оно составило бы 59 часов.
Очередь из грузовиков перед переходом в Дорохуске составляет около 30 километров. Каждый час через него проезжают три грузовика, следующие на Украину, и один - в Польшу.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина, в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.