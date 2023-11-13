На Украине мобилизовали водителя автобуса, привезшего детей на соревнования
Вести: на Украине сотрудники военкомата силой задержали водителя автобуса
Мобилизация в украинскую армию. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. На Украине сотрудники военкомата силой задержали водителя автобуса, который привез из Винницкой области в Ужгород детскую сборную на соревнования по тхэквондо, и вручили ему повестку, сообщает издание "Вести" со ссылкой на местных журналистов.
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"В Ужгороде работники ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине с недавнего времени называют военкоматы - ред.) схватили водителя автобуса, привезшего детскую сборную из Винницкой области на соревнования. Водитель остановился в хостеле, где ночью его силой задержали сотрудники ТЦК вместе с полицейскими, игнорируя тот факт, что он единственный водитель для детской группы спортсменов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, у водителя в военкомате отобрали телефон и не разрешили связаться с родными и тренерами. После врачебной комиссии ему вручили военный билет и отправили в учебный центр в Чернигове. Позднее стало известно, что перевозчик подготовил другого водителя, чтобы вернуть спортсменов. При этом за ключами от автобуса в военкомат пришлось посылать девушку.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.