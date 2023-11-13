https://ria.ru/20231113/ukraina-1909077295.html

В Госдуме назвали корейский сценарий по Украине ловушкой

В Госдуме назвали корейский сценарий по Украине ловушкой - РИА Новости, 13.11.2023

В Госдуме назвали корейский сценарий по Украине ловушкой

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой корейский сценарий завершения конфликта на Украине, подразумевающий его заморозку. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:41

2023-11-13T10:41

2023-11-13T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

михаил шеремет

госдума рф

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой корейский сценарий завершения конфликта на Украине, подразумевающий его заморозку. Ранее в Bloomberg бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что Украине "придется, по крайней мере на время, согласиться с тем", что Крым вернулся в состав России. По его словам, ситуация, "как и в случае с Корейской войной, скорее всего, сведется к замороженному конфликту". "Их действия под прикрытием мирного урегулирования конфликта – это ловушка. И связана она с ресурсным истощением и перераспределением сил и средств на решение более важных задач. В данном случае удушение мешающего им исламского мира посредством жестокого уничтожения непокоренной Палестины", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Россия учится на своих ошибках и горьком опыте, полученном в результате открытого и партнерского взаимодействия с Западом. "И теперь она руководствуется важным принципом: "Не верь, и не будешь обманут". А устроенный коллективным Западом конфликт на Украине они лишь на время хотят заморозить, чтобы превратить его в фугас замедленного действия, способный сдетонировать в любой момент по щелчку их пальцев", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20231112/priznanie-1908945211.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, михаил шеремет, госдума рф, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато, ситуация в днр и лнр