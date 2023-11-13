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В Госдуме назвали корейский сценарий по Украине ловушкой - РИА Новости, 13.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:41 13.11.2023 (обновлено: 10:43 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909077295.html
В Госдуме назвали корейский сценарий по Украине ловушкой
В Госдуме назвали корейский сценарий по Украине ловушкой - РИА Новости, 13.11.2023
В Госдуме назвали корейский сценарий по Украине ловушкой
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой корейский сценарий завершения конфликта на Украине, подразумевающий его заморозку. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:41
2023-11-13T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
михаил шеремет
госдума рф
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой корейский сценарий завершения конфликта на Украине, подразумевающий его заморозку. Ранее в Bloomberg бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что Украине "придется, по крайней мере на время, согласиться с тем", что Крым вернулся в состав России. По его словам, ситуация, "как и в случае с Корейской войной, скорее всего, сведется к замороженному конфликту". "Их действия под прикрытием мирного урегулирования конфликта – это ловушка. И связана она с ресурсным истощением и перераспределением сил и средств на решение более важных задач. В данном случае удушение мешающего им исламского мира посредством жестокого уничтожения непокоренной Палестины", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Россия учится на своих ошибках и горьком опыте, полученном в результате открытого и партнерского взаимодействия с Западом. "И теперь она руководствуется важным принципом: "Не верь, и не будешь обманут". А устроенный коллективным Западом конфликт на Украине они лишь на время хотят заморозить, чтобы превратить его в фугас замедленного действия, способный сдетонировать в любой момент по щелчку их пальцев", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231112/priznanie-1908945211.html
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в мире, украина, россия, михаил шеремет, госдума рф, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме назвали корейский сценарий по Украине ловушкой

Депутат Шеремет назвал сценарий заморозки конфликта на Украине ловушкой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой корейский сценарий завершения конфликта на Украине, подразумевающий его заморозку.
Ранее в Bloomberg бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что Украине "придется, по крайней мере на время, согласиться с тем", что Крым вернулся в состав России. По его словам, ситуация, "как и в случае с Корейской войной, скорее всего, сведется к замороженному конфликту".
"Их действия под прикрытием мирного урегулирования конфликта – это ловушка. И связана она с ресурсным истощением и перераспределением сил и средств на решение более важных задач. В данном случае удушение мешающего им исламского мира посредством жестокого уничтожения непокоренной Палестины", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Россия учится на своих ошибках и горьком опыте, полученном в результате открытого и партнерского взаимодействия с Западом. "И теперь она руководствуется важным принципом: "Не верь, и не будешь обманут". А устроенный коллективным Западом конфликт на Украине они лишь на время хотят заморозить, чтобы превратить его в фугас замедленного действия, способный сдетонировать в любой момент по щелчку их пальцев", - подчеркнул депутат.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Придется согласиться. Запад сделал Украине неожиданное предложение
12 ноября, 10:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМихаил ШереметГосдума РФДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)НАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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