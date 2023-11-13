https://ria.ru/20231113/ukraina-1909077100.html

В Киеве предрекли катастрофу из-за вспышки гепатита А

В Киеве предрекли катастрофу из-за вспышки гепатита А - РИА Новости, 13.11.2023

В Киеве предрекли катастрофу из-за вспышки гепатита А

Вспышка гепатита А на западе Украины связана с отсутствием иммунитета к вирусу у большинства населения, заявил заместитель министра здравоохранения, главный... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:41

2023-11-13T10:41

2023-11-13T14:13

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Вспышка гепатита А на западе Украины связана с отсутствием иммунитета к вирусу у большинства населения, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью агентству РБК-Украина. "Вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей, имеющих иммунитет, достаточно невелико. <…> У нас большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина, или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета. Поэтому именно этот вирус часто вызывает такие массовые и быстрые вспышки. Вспышка в Виннице — одна из них", — сказал он.По словам Кузина, чтобы получить иммунитет к вирусу, нужно или переболеть, или привиться. Но вакцинация против вирусного гепатита А не входит в национальный календарь профилактических прививок, добавил замминистра.По информации украинского Минздрава, вспышку гепатита А зафиксировали в Винницкой области в конце октября. По последним данным, только в областном центре в больницу попали более 100 человек, среди них 22 ребенка. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. Случаи заболевания гепатитом А отмечались также в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

https://ria.ru/20231025/gepatit-1905215364.html

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в мире, украина, киев, винницкая область