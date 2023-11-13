https://ria.ru/20231113/ukraina-1909052163.html

Полянский: Россия призвала обсудить в ООН поставки западного оружия Украине

Полянский: Россия призвала обсудить в ООН поставки западного оружия Украине - РИА Новости, 13.11.2023

Полянский: Россия призвала обсудить в ООН поставки западного оружия Украине

Россия на площадке ООН выступает за рассмотрение вопроса поставок западного оружия Украине, но на Западе отказываются "смотреть в зеркало", заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T08:24

2023-11-13T08:24

2023-11-13T09:03

специальная военная операция на украине

россия

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ООН, 13 ноя - РИА Новости. Россия на площадке ООН выступает за рассмотрение вопроса поставок западного оружия Украине, но на Западе отказываются "смотреть в зеркало", заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы призываем к встречам по поставкам западного оружия, и все они направлены на поиск мирного решения украинского кризиса", - сказал Полянский. При этом он отметил, что "западные коллеги" не хотят "смотреть в зеркало" и искать причины проблемы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231110/politika-1908435420.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, дмитрий полянский, нато, оон, в мире