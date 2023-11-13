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Полянский: Россия призвала обсудить в ООН поставки западного оружия Украине - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 13.11.2023 (обновлено: 09:03 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909052163.html
Полянский: Россия призвала обсудить в ООН поставки западного оружия Украине
Полянский: Россия призвала обсудить в ООН поставки западного оружия Украине - РИА Новости, 13.11.2023
Полянский: Россия призвала обсудить в ООН поставки западного оружия Украине
Россия на площадке ООН выступает за рассмотрение вопроса поставок западного оружия Украине, но на Западе отказываются "смотреть в зеркало", заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T08:24
2023-11-13T09:03
специальная военная операция на украине
россия
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сша
дмитрий полянский
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ООН, 13 ноя - РИА Новости. Россия на площадке ООН выступает за рассмотрение вопроса поставок западного оружия Украине, но на Западе отказываются "смотреть в зеркало", заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы призываем к встречам по поставкам западного оружия, и все они направлены на поиск мирного решения украинского кризиса", - сказал Полянский. При этом он отметил, что "западные коллеги" не хотят "смотреть в зеркало" и искать причины проблемы.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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россия, украина, сша, дмитрий полянский, нато, оон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дмитрий Полянский, НАТО, ООН, В мире
Полянский: Россия призвала обсудить в ООН поставки западного оружия Украине

Полянский: РФ призвала обсуждать на площадке ООН поставки западного оружия Киеву

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
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ООН, 13 ноя - РИА Новости. Россия на площадке ООН выступает за рассмотрение вопроса поставок западного оружия Украине, но на Западе отказываются "смотреть в зеркало", заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Мы призываем к встречам по поставкам западного оружия, и все они направлены на поиск мирного решения украинского кризиса", - сказал Полянский.
При этом он отметил, что "западные коллеги" не хотят "смотреть в зеркало" и искать причины проблемы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДмитрий ПолянскийНАТОООНВ мире
 
 
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