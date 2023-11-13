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Россия не ждет прекращения помощи Киеву со стороны Запада, заявил Полянский - РИА Новости, 13.11.2023
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07:07 13.11.2023 (обновлено: 07:34 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/ukraina-1909046463.html
Россия не ждет прекращения помощи Киеву со стороны Запада, заявил Полянский
Россия не ждет прекращения помощи Киеву со стороны Запада, заявил Полянский - РИА Новости, 13.11.2023
Россия не ждет прекращения помощи Киеву со стороны Запада, заявил Полянский
Москва не делает ставку на прекращение военных поставок Украине — Запад предпримет все, чтобы удержать ее на плаву, заявил РИА Новости первый зампостпреда... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T07:07
2023-11-13T07:34
россия
украина
киев
в мире
сергей лавров
нато
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ООН, 13 ноя - РИА Новости. Москва не делает ставку на прекращение военных поставок Украине — Запад предпримет все, чтобы удержать ее на плаву, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Для Москвы с самого начала конфликта было очевидно, что Киев может продолжать вести боевые действия только при поддержке западных стран, прежде всего — США."Мы понимаем, что Запад, который был создателем киевского режима, который стоял за незаконным, антиконституционным переворотом в 2014 году, постарается сделать все возможное, чтобы удержать его на плаву", - сказал дипломат."Мы не рассчитываем на этот фактор", - подытожил он.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Киеву. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231112/vstrecha-1908925223.html
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россия, украина, киев, в мире, сергей лавров, нато
Россия, Украина, Киев, В мире, Сергей Лавров, НАТО
Россия не ждет прекращения помощи Киеву со стороны Запада, заявил Полянский

Полянский: Запад сделает все, чтобы помогать Украине и держать ее на плаву

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 ноя - РИА Новости. Москва не делает ставку на прекращение военных поставок Украине — Запад предпримет все, чтобы удержать ее на плаву, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Для Москвы с самого начала конфликта было очевидно, что Киев может продолжать вести боевые действия только при поддержке западных стран, прежде всего — США.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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Вчера, 05:17
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"Мы понимаем, что Запад, который был создателем киевского режима, который стоял за незаконным, антиконституционным переворотом в 2014 году, постарается сделать все возможное, чтобы удержать его на плаву", - сказал дипломат.
"Мы не рассчитываем на этот фактор", - подытожил он.
Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Киеву. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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