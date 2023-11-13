https://ria.ru/20231113/ukraina-1909046463.html

Россия не ждет прекращения помощи Киеву со стороны Запада, заявил Полянский

Россия не ждет прекращения помощи Киеву со стороны Запада, заявил Полянский - РИА Новости, 13.11.2023

Россия не ждет прекращения помощи Киеву со стороны Запада, заявил Полянский

Москва не делает ставку на прекращение военных поставок Украине — Запад предпримет все, чтобы удержать ее на плаву, заявил РИА Новости первый зампостпреда... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T07:07

2023-11-13T07:07

2023-11-13T07:34

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ООН, 13 ноя - РИА Новости. Москва не делает ставку на прекращение военных поставок Украине — Запад предпримет все, чтобы удержать ее на плаву, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Для Москвы с самого начала конфликта было очевидно, что Киев может продолжать вести боевые действия только при поддержке западных стран, прежде всего — США."Мы понимаем, что Запад, который был создателем киевского режима, который стоял за незаконным, антиконституционным переворотом в 2014 году, постарается сделать все возможное, чтобы удержать его на плаву", - сказал дипломат."Мы не рассчитываем на этот фактор", - подытожил он.Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Киеву. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20231112/vstrecha-1908925223.html

https://ria.ru/20231111/pomosch-1908852048.html

россия

украина

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россия, украина, киев, в мире, сергей лавров, нато