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Полянский назвал заявления об угрозах Украине со стороны России выдумкой - РИА Новости, 13.11.2023
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05:24 13.11.2023 (обновлено: 07:36 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/ugrozy-1909041787.html
Полянский назвал заявления об угрозах Украине со стороны России выдумкой
Полянский назвал заявления об угрозах Украине со стороны России выдумкой - РИА Новости, 13.11.2023
Полянский назвал заявления об угрозах Украине со стороны России выдумкой
Москва никогда не угрожала Украине, а утверждения киевского режима об обратном — плохая пропагандистская выдумка, заявил РИА Новости первый зампостпреда России... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T05:24
2023-11-13T07:36
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россия
дмитрий полянский
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ООН, 13 ноя - РИА Новости. Москва никогда не угрожала Украине, а утверждения киевского режима об обратном — плохая пропагандистская выдумка, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский"Мы никогда не угрожали Украине как государству, мы никогда не угрожали украинцам как народу. Думаю, это была очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет. Я не знаю, откуда они на самом деле это взяли", - сказал дипломат.Россия, указал Полянский, всегда была очень дружелюбно настроена по отношению к украинским соседям, но злополучные события 2014 года сказались на отношениях стран.При этом зампостпреда отметил, что Россия располагает достаточным набором рычагов воздействия, чтобы одержать победу в спецоперации на Украине и добиться поставленных задач.Что же касается контрнаступления ВСУ, то оно, вопреки ожиданиям Запада, "мягко говоря, не продвигается", добавил Полянский. "На него было возложено слишком, слишком много ожиданий. Но ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад, стоящий за киевским режимом", - констатировал он.При этом он отметил, что ожидания Запада по украинскому "контрнаступлению" не оправдали надежд не случайно — все благодаря большой и кропотливой работе российских военных. Провал украинской операции, вероятно, стал неожиданностью для ряда западных журналистов и обозревателей, которые ставили на победу Владимира Зеленского. Россия же, как отметил зампостпреда, была убеждена, что для этого нет никаких оснований."Я думаю, все больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу", - заключил дипломат.
https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909040963.html
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украина, россия, дмитрий полянский, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Полянский, В мире
Полянский назвал заявления об угрозах Украине со стороны России выдумкой

Постпред при ООН Полянский назвал угрозы России в адрес Украины выдумкой

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 13 ноя - РИА Новости. Москва никогда не угрожала Украине, а утверждения киевского режима об обратном — плохая пропагандистская выдумка, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский
«
"Мы никогда не угрожали Украине как государству, мы никогда не угрожали украинцам как народу. Думаю, это была очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет. Я не знаю, откуда они на самом деле это взяли", - сказал дипломат.
Россия, указал Полянский, всегда была очень дружелюбно настроена по отношению к украинским соседям, но злополучные события 2014 года сказались на отношениях стран.
При этом зампостпреда отметил, что Россия располагает достаточным набором рычагов воздействия, чтобы одержать победу в спецоперации на Украине и добиться поставленных задач.
Что же касается контрнаступления ВСУ, то оно, вопреки ожиданиям Запада, "мягко говоря, не продвигается", добавил Полянский. "На него было возложено слишком, слишком много ожиданий. Но ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад, стоящий за киевским режимом", - констатировал он.
При этом он отметил, что ожидания Запада по украинскому "контрнаступлению" не оправдали надежд не случайно — все благодаря большой и кропотливой работе российских военных. Провал украинской операции, вероятно, стал неожиданностью для ряда западных журналистов и обозревателей, которые ставили на победу Владимира Зеленского. Россия же, как отметил зампостпреда, была убеждена, что для этого нет никаких оснований.
"Я думаю, все больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу", - заключил дипломат.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
На Западе растет разочарование в контрнаступлении ВСУ, сообщил Полянский
05:14
 
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