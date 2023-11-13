https://ria.ru/20231113/ugrozy-1909041787.html

Полянский назвал заявления об угрозах Украине со стороны России выдумкой

Полянский назвал заявления об угрозах Украине со стороны России выдумкой - РИА Новости, 13.11.2023

Полянский назвал заявления об угрозах Украине со стороны России выдумкой

Москва никогда не угрожала Украине, а утверждения киевского режима об обратном — плохая пропагандистская выдумка, заявил РИА Новости первый зампостпреда России... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T05:24

2023-11-13T05:24

2023-11-13T07:36

украина

россия

дмитрий полянский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765091_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cd6202d8f90e10c0320e7e81859c3ad.jpg

ООН, 13 ноя - РИА Новости. Москва никогда не угрожала Украине, а утверждения киевского режима об обратном — плохая пропагандистская выдумка, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский"Мы никогда не угрожали Украине как государству, мы никогда не угрожали украинцам как народу. Думаю, это была очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет. Я не знаю, откуда они на самом деле это взяли", - сказал дипломат.Россия, указал Полянский, всегда была очень дружелюбно настроена по отношению к украинским соседям, но злополучные события 2014 года сказались на отношениях стран.При этом зампостпреда отметил, что Россия располагает достаточным набором рычагов воздействия, чтобы одержать победу в спецоперации на Украине и добиться поставленных задач.Что же касается контрнаступления ВСУ, то оно, вопреки ожиданиям Запада, "мягко говоря, не продвигается", добавил Полянский. "На него было возложено слишком, слишком много ожиданий. Но ситуация на местах абсолютно отличается от того, что ожидал Запад, стоящий за киевским режимом", - констатировал он.При этом он отметил, что ожидания Запада по украинскому "контрнаступлению" не оправдали надежд не случайно — все благодаря большой и кропотливой работе российских военных. Провал украинской операции, вероятно, стал неожиданностью для ряда западных журналистов и обозревателей, которые ставили на победу Владимира Зеленского. Россия же, как отметил зампостпреда, была убеждена, что для этого нет никаких оснований."Я думаю, все больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909040963.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, дмитрий полянский, в мире