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На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 13.11.2023
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09:01 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/turtsiya-1909056137.html
На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 13.11.2023
На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в провинции Бурдур на юго-западе Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T09:01
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в мире
турция
землетрясение
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в провинции Бурдур на юго-западе Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Йешилова в 08:28 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 13,2 км.
https://ria.ru/20231113/zemletryasenie-1909052311.html
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в мире, турция, землетрясение
В мире, Турция, Землетрясение
На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

AFAD: в турецкой провинции Бурдур произошло землетрясение магнитудой 4,4

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы. Архивное фото
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в провинции Бурдур на юго-западе Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Йешилова в 08:28 по местному времени (совпадает с мск).
Очаг землетрясения залегал на глубине 13,2 км.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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В миреТурцияЗемлетрясение
 
 
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