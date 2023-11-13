https://ria.ru/20231113/turtsiya-1909056137.html

На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 13.11.2023

На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в провинции Бурдур на юго-западе Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T09:01

2023-11-13T09:01

2023-11-13T09:01

в мире

турция

землетрясение

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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в провинции Бурдур на юго-западе Турции, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Согласно сообщению ведомства в соцсети Х, подземные толчки зарегистрированы в районе Йешилова в 08:28 по местному времени (совпадает с мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 13,2 км.

https://ria.ru/20231113/zemletryasenie-1909052311.html

турция

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2023

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в мире, турция, землетрясение