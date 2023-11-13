https://ria.ru/20231113/tunberg-1909039465.html

СМИ: у Греты Тунберг во время выступления выхватили микрофон

СМИ: у Греты Тунберг во время выступления выхватили микрофон - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ: у Греты Тунберг во время выступления выхватили микрофон

Выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг в рамках климатической акции в Амстердаме в воскресенье ненадолго прервал мужчина, отобравший у нее микрофон и... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T04:34

2023-11-13T04:34

2023-11-13T05:48

амстердам

палестина

афганистан

грета тунберг

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг в рамках климатической акции в Амстердаме в воскресенье ненадолго прервал мужчина, отобравший у нее микрофон и раскритиковавший ее за политические лозунги, сообщает газета Daily Mail.Климатический марш состоялся в воскресенье днем в Амстердаме. Его участниками стали более 85 тысяч человек, что является рекордом для этого мероприятия, сообщали его организаторы. В марше приняла участие и шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она выступила с речью на Музейной площади.По данным газеты, Тунберг произносила речь перед десятками тысяч собравшихся пригласила выступить на сцену двух женщин — жительницу Палестины и гражданку Афганистана. "Как движение за климатическую справедливость, мы должны прислушиваться к голосам тех, кто подвергается угнетению, и тех, кто борется за свободу и справедливость. В противном случае без международной солидарности не может быть климатической справедливости", - заявила Тунберг."После того как палестинка и афганка выступили ..., и Тунберг возобновила свою речь, отметив, что "люди у власти не слушают", на сцену вышел мужчина и прервал ее, выхватив микрофон", - отмечает издание."Я пришел сюда на климатическую демонстрацию, а не ради политических взглядов", - приводит издание его слова.Как сообщается, Тунберг вернула микрофон, а после недолгой паузы она начала скандировать: "Нет климатической справедливости на оккупированной земле".

https://ria.ru/20230930/ekologiya-1899629469.html

https://ria.ru/20231024/vystuplenie-1904979016.html

амстердам

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амстердам, палестина, афганистан, грета тунберг, в мире