https://ria.ru/20231113/tsyplakova-1908683319.html

Биография Елены Цыплаковой

Биография Елены Цыплаковой - РИА Новости, 13.11.2023

Биография Елены Цыплаковой

Актриса театра и кино, режиссер, народная артистка РФ Елена Октябревна Цыплакова родилась 13 ноября 1958 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T02:42

2023-11-13T02:42

2023-11-13T02:42

справки

ленинград

елена цыплакова

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Актриса театра и кино, режиссер, народная артистка РФ Елена Октябревна Цыплакова родилась 13 ноября 1958 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье промышленных художников-графиков.В 1976-1978 годах училась на актерском факультете Государственного института театрального искусства им. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства ГИТИС). В 1979 году окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), мастерскую Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой. В 1985 году – режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Александра Алова и Владимира Наумова.С 1979 по 1983 год работала в Малом театре. Дебютировала в роли Мари-Жозеф в спектакле "Мамуре" Жана Сармана. Играла в таких постановках, как "Горе от ума" (1979) Александра Грибоедова, "Вишневый сад" (1981) Антона Чехова, "Каменный цветок" (1981) Павла Бажова, "Женитьба Бальзаминова" и "Красавец-мужчина" (обе - 1982) Александра Островского, "Дети Ванюшина" (1983) Сергея Найденова и другие.В 2012 году была приглашена в Московский областной театр драмы и комедии в Ногинске в качестве режиссера-постановщика, с 2018 года в течение нескольких была главным режиссером.В театре поставила спектакль "Мать Иисуса", который пользовался большой популярностью у зрителей.В кино Елена Цыплакова дебютировала в 15 лет, сыграв главную роль в фильме Динары Асановой "Не болит голова у дятла" (1974). В ее ранней фильмографии значатся такие работы, как "Шаг навстречу" (1975), "Иван и Коломбина" (1975), "Вдовы" (1976), "Ключ без права передачи" (1976).Во время учебы в ГИТИСе снялась в фильмах "В зоне особого влияния" (1977), "Ненависть" (1977) и "Школьный вальс" (1978).Особенный успех у публики получил мини-сериал "Д’Артаньян и три мушкетера" (1979), где Цыплакова сыграла роль Кэтти.В 1980-х годах Елена Цыплакова много снималась, сыграв более 20 ролей в кино. Она исполнила главные роли в таких фильмах как "Адам женится на Еве", "Какие наши годы!", "Ключ", "Крах операции "Террор " (все – 1980), "Счастливая, Женька!" (1984), "Личный интерес" (1986).Она также снималась в таких фильмах как "Мы из джаза" (1983), "Гостья из будущего" (1984), "Гардемарины, вперед!" (1987), "Где находится нофелет?" (1987) и других.Начиная с 1990-х годов, актриса все реже снималась в кино. Ее фильмография пополнилась участием в таких проектах как "Сукины дети" (1990), "Кому я должен - всем прощаю" (1998), "Семейные тайны" (2001), "Участковый" (2011), "Цель вижу" (2013), "Красивая жизнь" (2014), "Черная кошка" (2016) и др.В последние годы актриса играет роль соседки Нины в многосезонном сериале "Сельский детектив", который выходит на экраны с 2019 года. Премьера последней части состоялась в апреле 2023 года.Режиссерским дебютом Елены Цыплаковой стала короткометражная драма по мотивам повести Владимира Маканина "Гражданин убегающий" (1988).После этого фильма Карен Шахназаров пригласил Цыплакову в творческое объединение "Старт". В 1989 году она сняла кинокартину "Камышовый рай". На международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания) эта лента была отмечена кинокритиками и получила приз за режиссуру (1990). Далее последовали телефильмы "На тебя уповаю" (1992), "Семейные тайны" (2001), "Полосатое лето" (2003), "Дед Мороз поневоле" (2007), "Женщина без прошлого" (2008).Среди режиссерских работ Цыплаковой сериалы "Кармелита: Цыганская страсть" (2009-2010), "Первая любовь" (2013), "Пока станица спит" (2014), "Несломленная" (2021), "Когда закончится февраль" (2021) и другие.Выступила продюсером в телесериале "Чужое гнездо" (2014-2015).Елена Цыплакова занималась преподавательской деятельностью. Была деканом факультета кино и телевидения Академии Натальи Нестеровой.Народная артистка РФ (2013).Елена Цыплакова замужем, детей нет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ленинград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ленинград, елена цыплакова