https://ria.ru/20231113/tsentralnyy_telegraf-1907972102.html

Центральный телеграф накануне столетия обретет вторую жизнь

Центральный телеграф накануне столетия обретет вторую жизнь - РИА Новости, 13.11.2023

Центральный телеграф накануне столетия обретет вторую жизнь

Здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве накануне своего столетнего юбилея вновь откроется для москвичей и гостей столицы. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:39

2023-11-13T14:39

2023-11-13T14:52

москва

центральный телеграф

реставрация

исторические здания

общество

культура

культура

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Здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве накануне своего столетнего юбилея вновь откроется для москвичей и гостей столицы.Тверскую сложно представить без этого основательного здания с часами и глобусом на фасаде. Чуть меньше века назад именно Центральный телеграф задал вектор градостроительного развития всего ансамбля Тверской, сообщил о главной улице столицы ритм и размах. В конце 20-х годов XX века для строительства Центрального телеграфа Тверская была расширена с 19,2 до 25,6 метров, прилегающие улицы Белинского и Огарева (ныне Никитский и Газетный переулки) тоже стали шире на треть.Здание, опередившее времяВ начале 20-х годов XX века на месте Центрального телеграфа располагался "недострой". В середине 10-х годов по заказу страхового общества "Россия" здесь начали возводить жилой комплекс с торговыми и конторскими помещениями. Из-за войны строительство заморозили, а недостроенный доходный дом пришел в упадок. На юго-западной стороне участка стоял прямоугольный каменный жилой дом. Оба здания фактически предполагались к сносу. И когда на их месте появился величавый гигант с шестиметровыми окнами и устремленными ввысь линиями, изменилась не только Тверская, но и вся Москва.Центральный телеграф – одно из первых монументальных зданий, построенных в СССР. То, каким оно должно быть, долго не могли решить. В 1925 году среди архитекторов объявили конкурс. Был представлен 21 проект. Но они не устроили Наркомат почт и телеграфов (Наркомпочтель), представители которого заказали вне конкурса еще два проекта – у мэтра Алексея Щусева (архитектора Мавзолея Ленина) и у заслуженного архитектора Ивана Рерберга – по его чертежам был построен Брянский (Киевский) вокзал. Также Рерберг на строительстве здания Пушкинского музея был заместителем знаменитого архитектора Романа Клейна. Проект последнего победил, и в 1927 году новое здание было построено, но двери для москвичей и гостей столицы открыло лишь полтора года спустя – в 1929 году, когда были завершены работы по внутренней отделке помещений.Уже с самого начала здание задумывалось, если пользоваться современной терминологией, как мультифункциональное. Помимо телеграфа, здесь располагались и кабинеты Наркомпочтеля, и почтовое отделение, и телефонная станция, и Всесоюзное радио, и радиотеатр. В здании одновременно могло работать около 2,5 тысячи человек. В 1960-е штат сотрудников достигал пяти тысяч человек. А еще, кроме служебных помещений, здесь также располагались клуб, столовая, библиотека, прачечная, ясли, а на верхних этажах – квартиры для руководства. По сути, Центральный телеграф представлял собой город в городе.На рубеже XX-XXI веков мы стали отправлять куда меньше телеграмм, и некогда инновационное здание стало ветшать, превратившись в заурядный офисно-торговый центр, на площадях которого расположилось множество мелких арендаторов. Такое положение дел, конечно же, не соответствовало ни масштабу здания, ни его значимости.Старый облик, новые возможностиСогласно планам девелоперской компании VOS’HOD (ВОС’ХОД), Центральный телеграф вновь откроется для посетителей в канун столетнего юбилея. При этом здание не утратит знакомый всем облик, а пройдет ревитализацию. Что это такое?"Реставрация предполагает сохранение и восстановление объекта культурного наследия, тогда как ревитализация, включая в себя реставрацию, задается целью найти для здания новые функции и смыслы, которые дадут памятнику вторую жизнь. Таким образом, в фокусе ревитализации оказывается не только сам памятник архитектуры, но и городская среда вокруг него", – говорит заместитель генерального директора компании VOS’HOD Евгений Якубовский.Авторство проекта ревитализации Центрального телеграфа принадлежит звездам мировой величины – бюро британского архитектора Дэвида Чипперфильда. Специалисты бюро очень бережно работают с объектами архитектурного наследия, которым дается вторая жизнь, и применяют "хирургический" подход – деликатные интервенции, которые возвращают жизнь в старые здания, не нарушая архитектурной целостности."Приоритетным методом работы архитекторов является максимальное сохранение ценных исторических элементов и объемно-планировочной структуры здания, а также органичная интеграция новых решений для раскрытия потенциала здания и современного функционального использования", – объяснил Якубовский.Что же подразумевает ревитализация? Во-первых, исторический облик фасада останется прежним, будут восстановлены шестиметровые окна с оригинальной расстекловкой, а также все декоративные элементы и исторические интерьеры.Во-вторых, со стен исторического здания исчезнут многочисленные кондиционеры, а современные инженерные коммуникации сделают пребывание в здании комфортным.В-третьих, на территории Центрального телеграфа будет оборудована подземная парковка. Каждое возведенное железобетонное перекрытие будет выступать в качестве жесткого распорного диска – так влияние строительных работ на объект культурного наследия будет минимальным.Зеленая зона и апартаменты "пять звезд"Впервые за сто лет всем желающим будет открыт внутренний двор. Раньше это пространство было полностью выключено из жизни города. Теперь пройти внутрь сможет любой – на входах организованы специальные пандусы, удобные как для мам с колясками, так и для маломобильных граждан. Двор станет новым общественным пространством и главной точкой притяжения москвичей и гостей столицы – с зонами для паблик-арта и разнообразной событийной программы.Попасть во двор станет возможно благодаря системе дополнительных входов. Один из них будет организован на углу Тверской улицы и Никитского переулка. Другой – с обратной стороны здания. Там же, за зданием, на крыше подземного паркинга, разобьют сквер с деревьями и кустарниками, террасами кафе и ресторанов. Таким образом, в центре Москвы появится новая зеленая зона для отдыха горожан. А перепад рельефа позволит организовать амфитеатр, где можно будет проводить концерты.А что же будет внутри самого здания? На первых двух этажах расположится ритейл-зона с флагманскими магазинами. Следующие этажи (с третьего по седьмой) будут отданы под офисные помещения класса "А". На восьмом этаже заработает ресторан с уникальным видом на Кремль.Раньше в здании Центрального телеграфа жили. Здесь были квартиры руководителей Наркомпочтеля. Теперь историческое здание снова становится жилым. Только вместо квартир здесь появятся люксовые апартаменты. В здании Центрального телеграфа будет обустроено 25 двусветных апартаментов с потолками до 6,2 метра высотой, 18 из них будут располагать видовыми террасами.И все-таки он вертится…Приятный бонус – знаменитый глобус на фасаде наконец-то будет вращаться, как проектировал еще сто лет назад Иван Рерберг. Для макета земного шара сделают новую опорную площадку оси и установят новый электромотор.После очистки от ржавчины и загрязнений, грунтовки и покраски циферблата возобновят отсчет времени часы на Центральном телеграфе продолжат показывать точное время, а знаменитый колокол зазвучит, как и раньше.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, центральный телеграф, реставрация, исторические здания, общество, культура