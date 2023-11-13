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ЦБ предложил установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов - РИА Новости, 13.11.2023
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15:47 13.11.2023 (обновлено: 20:53 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/tsb-1909167671.html
ЦБ предложил установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов
ЦБ предложил установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов - РИА Новости, 13.11.2023
ЦБ предложил установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов
Банк России предлагает установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах вкладов и кредитов, информация об основных продуктах,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:47
2023-11-13T20:53
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Банк России предлагает установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах вкладов и кредитов, информация об основных продуктах, дополнительных услугах и рисках должна раскрываться полностью, говорится в сообщении регулятора.&quot;Банк России предлагает установить правила взаимодействия финансовых организаций с потребителями при онлайн-продажах вкладов и кредитов (займов). Финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, информировать клиентов о рисках&quot;, — сказано в сообщении."Повышение доступности финансовых продуктов и услуг для различных категорий клиентов зачастую сопровождается появлением новых видов нарушений", — поясняет ЦБ.ЦБ поясняет, что в настоящее время законодательством урегулированы лишь отдельные вопросы дистанционного взаимодействия банков с потребителями, при этом закон не регулирует порядок предоставления им финансовых продуктов и оказания услуг через дистанционные каналы продаж, что создает потенциал для различного рода "недобросовестного поведения".Также, по данным исследования регулятора, на рынке есть системные проблемы, которые ограничивают права потребителей.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), общество, технологии
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество, Технологии
ЦБ предложил установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов

ЦБ предложил установить правила продаж вкладов и кредитов для защиты клиентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Банк России предлагает установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах вкладов и кредитов, информация об основных продуктах, дополнительных услугах и рисках должна раскрываться полностью, говорится в сообщении регулятора.
«

"Банк России предлагает установить правила взаимодействия финансовых организаций с потребителями при онлайн-продажах вкладов и кредитов (займов). Финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, информировать клиентов о рисках", — сказано в сообщении.

"Повышение доступности финансовых продуктов и услуг для различных категорий клиентов зачастую сопровождается появлением новых видов нарушений", — поясняет ЦБ.
ЦБ поясняет, что в настоящее время законодательством урегулированы лишь отдельные вопросы дистанционного взаимодействия банков с потребителями, при этом закон не регулирует порядок предоставления им финансовых продуктов и оказания услуг через дистанционные каналы продаж, что создает потенциал для различного рода "недобросовестного поведения".
Также, по данным исследования регулятора, на рынке есть системные проблемы, которые ограничивают права потребителей.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОбществоТехнологии
 
 
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