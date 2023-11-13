https://ria.ru/20231113/tsb-1909167671.html

ЦБ предложил установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов

ЦБ предложил установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов - РИА Новости, 13.11.2023

ЦБ предложил установить правила онлайн-продаж вкладов и кредитов

Банк России предлагает установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах вкладов и кредитов, информация об основных продуктах,... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:47

2023-11-13T15:47

2023-11-13T20:53

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Банк России предлагает установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах вкладов и кредитов, информация об основных продуктах, дополнительных услугах и рисках должна раскрываться полностью, говорится в сообщении регулятора."Банк России предлагает установить правила взаимодействия финансовых организаций с потребителями при онлайн-продажах вкладов и кредитов (займов). Финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, информировать клиентов о рисках", — сказано в сообщении."Повышение доступности финансовых продуктов и услуг для различных категорий клиентов зачастую сопровождается появлением новых видов нарушений", — поясняет ЦБ.ЦБ поясняет, что в настоящее время законодательством урегулированы лишь отдельные вопросы дистанционного взаимодействия банков с потребителями, при этом закон не регулирует порядок предоставления им финансовых продуктов и оказания услуг через дистанционные каналы продаж, что создает потенциал для различного рода "недобросовестного поведения".Также, по данным исследования регулятора, на рынке есть системные проблемы, которые ограничивают права потребителей.

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), общество, технологии