Полянский назвал правительство Трюдо заложником неонацистской идеологии
Полянский: правительство Трюдо является заложником неонацистской идеологии
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 13 ноя – РИА Новости. Неонацистская идеология имеет очень сильное влияние в Канаде, правительство Джастина Трюдо во многом является ее заложником, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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"Неонацистская идеология или националистическая идеология, к сожалению, имеет очень большое влияние в Канаде. Думаю, это очевидно", – сказал Полянский.
Он напомнил, что Канада приютила множество нацистских коллаборационистов. Теперь же у них есть и дети, и внуки. Поэтому ситуация с чествованием эсэсовца Ярослава Хунки в канадском парламенте не была неожиданной для РФ – ведь во многом Канада поступала так, как хотели потомки тех самых коллаборационистов.
"Правительство Трюдо в значительной степени является заложником", – подытожил Полянский.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке