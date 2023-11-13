https://ria.ru/20231113/tryudo-1909036001.html

Полянский назвал правительство Трюдо заложником неонацистской идеологии

Полянский назвал правительство Трюдо заложником неонацистской идеологии - РИА Новости, 13.11.2023

Полянский назвал правительство Трюдо заложником неонацистской идеологии

Неонацистская идеология имеет очень сильное влияние в Канаде, правительство Джастина Трюдо во многом является ее заложником, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T03:03

2023-11-13T03:03

2023-11-13T03:03

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ООН, 13 ноя – РИА Новости. Неонацистская идеология имеет очень сильное влияние в Канаде, правительство Джастина Трюдо во многом является ее заложником, заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Неонацистская идеология или националистическая идеология, к сожалению, имеет очень большое влияние в Канаде. Думаю, это очевидно", – сказал Полянский. Он напомнил, что Канада приютила множество нацистских коллаборационистов. Теперь же у них есть и дети, и внуки. Поэтому ситуация с чествованием эсэсовца Ярослава Хунки в канадском парламенте не была неожиданной для РФ – ведь во многом Канада поступала так, как хотели потомки тех самых коллаборационистов. "Правительство Трюдо в значительной степени является заложником", – подытожил Полянский. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке

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канада, россия, дмитрий полянский, джастин трюдо, ярослав хунка, оон, в мире