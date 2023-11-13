https://ria.ru/20231113/trump-1909109390.html

Эксперт считает, что Трамп вряд ли пойдет на контакт с Зеленским

Эксперт считает, что Трамп вряд ли пойдет на контакт с Зеленским - РИА Новости, 13.11.2023

Эксперт считает, что Трамп вряд ли пойдет на контакт с Зеленским

Администрация Владимира Зеленского вряд ли сумеет организовать телефонный разговор между ним и экс-президентом США Дональдом Трампом, поскольку в 2019 году... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:43

2023-11-13T12:43

2023-11-13T12:43

специальная военная операция на украине

украина

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дональд трамп

владимир зеленский

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Администрация Владимира Зеленского вряд ли сумеет организовать телефонный разговор между ним и экс-президентом США Дональдом Трампом, поскольку в 2019 году подобная беседа привела к объявлению импичмента в отношении бывшего американского лидера, заявил РИА Новости главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев. Ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на источники, близкие офису Зеленского, сообщило, что в Киеве пытаются организовать прямой разговор Зеленского с Трампом, соратники которого в конгрессе выступают против выделения средств Украине. "С моей точки зрения, Трамп на подобные контакты с Зеленским не пойдет, потому что в свое время в 2019 году этот контакт кончился для Трампа импичментом. Действительно, первый импичмент, который Трамп получил, был связан со звонком Зеленскому, где он тоже как раз говорил об этой военной помощи", - считает Васильев. Первый звонок Трампа Зеленскому в сентябре 2019 года стал основанием для импичмента, который тогдашнему президенту объявила палата представителей, но торпедировал сенат. Противники пытались доказать, что Трамп добивался от Украины расследования коррупционных подозрений против нынешнего президента США Джо Байдена и его сына Хантера, состоявшего в руководстве местной компании "Бурисма". По мнению Васильева, личностный фактор имеет огромное значение для Трампа, из-за чего Украина ассоциируется у него в первую очередь не со страной и ее людьми, а с Зеленским и процессом импичмента. Как отмечает эксперт, в предвыборной ситуации в США сформировались два центра силы, когда Байдену противостоит Трамп, и Киев заинтересован в контакте с обеими сторонами. "Зеленский прекрасно понимает, что сегодня возможное решение для выделения этой помощи зависит не столько от администрации Байдена и демократов в конгрессе, сколько от республиканцев и от Трампа", - отмечает эксперт. Однако даже теоретически Трамп бы не смог усилить помощь Украине, считает Васильев. "Это сегодня невозможно, потому что надвигается на этой неделе шатдаун. Нужно продлить резолюцию о временном финансировании. Если ее не провести, то действительно может быть закрытие правительства, что является серьезным политическим потрясением", - добавил он. По его словам, скорее всего во избежание шатдауна будет проведена временная резолюцию, как ранее в конце сентября, поэтому там не будет дополнительных заявок на финансирование Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231113/zakharova-1909035861.html

https://ria.ru/20230922/buduschee-1898065151.html

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905422796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, в мире, ситуация в днр и лнр