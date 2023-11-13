https://ria.ru/20231113/trevoga-1909254287.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.11.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги звучит в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T22:30
2023-11-13T22:30
2023-11-13T22:30
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги звучит в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Днепропетровской области сигнал тревоги прозвучал в 21.35 (по мск). Позже тревогу объявили в Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
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в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Полтавской и еще четырех областях