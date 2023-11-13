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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 13.11.2023 (обновлено: 17:19 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/trevoga-1909192983.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.11.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:18
2023-11-13T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
киев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в указанных регионах прозвучала в период с 17.01 по 17.07 мск. Ранее в понедельник тревогу объявляли в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу в Сумской и еще двух областях

© iStock.com / Daria RozsokhaВид на Сумы
Вид на Сумы - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© iStock.com / Daria Rozsokha
Вид на Сумы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, тревога в указанных регионах прозвучала в период с 17.01 по 17.07 мск.
Ранее в понедельник тревогу объявляли в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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