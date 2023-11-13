https://ria.ru/20231113/trevoga-1909192983.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.11.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:18
2023-11-13T17:18
2023-11-13T17:19
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в указанных регионах прозвучала в период с 17.01 по 17.07 мск. Ранее в понедельник тревогу объявляли в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, днепропетровская область, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Сумской и еще двух областях
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, тревога в указанных регионах прозвучала в период с 17.01 по 17.07 мск.
Ранее в понедельник тревогу объявляли в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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