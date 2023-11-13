https://ria.ru/20231113/terakt-1909204689.html
Украинца осудят по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге
Украинца осудят по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге - РИА Новости, 13.11.2023
Украинца осудят по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела выходца с Украины Виктора Расторгуева, которого обвиняют в подготовке подрыва... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:05
2023-11-13T18:05
2023-11-13T18:05
происшествия
россия
екатеринбург
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
уралвагонзавод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела выходца с Украины Виктора Расторгуева, которого обвиняют в подготовке подрыва военного комиссариата, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В октябре прошлого года региональное управление ФСБ заявляло об аресте выходца с Украины за подготовку теракта в отношении административного здания. Был задержан 59-летний местный житель, гражданин России, прибывший в Свердловскую область из Мариуполя в 2014 году. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина "планировал подорвать местный военкомат", дома у него нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства. Согласно картотеке Центрального окружного военного суда, дело Расторгуева поступило в ведомство в сентябре этого года, уже прошло несколько заседаний по существу. "У него несколько статей: часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту)", – сказали РИА Новости в пресс-службе суда. "Военный комиссариат по Свердловской области, что в Екатеринбурге", – пояснил собеседник агентства, отвечая на вопрос, какой объект фигурант собирался подорвать. Помимо поджога военного учреждения, мужчина рассчитывал устроить террористическую атаку и на предприятии ОПК. Так, официальный представитель регионального управления ФСБ Алина Казанцева в телеэфире ГТРК "Урал" поясняла, что в подвале жилого дома фигурант оборудовал бункер, при обыске были обнаружены самодельные ракеты, которые он изготавливал из подручных материалов, а испытания проводил в лесу – с их помощью он и планировал атаковать "Уралвагонзавод". Отмечалось также, что Расторгуев до задержания работал дворником в больнице Нижнего Тагила, а при задержании заявлял силовикам, что "просто хотел сделать фейерверк".
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
https://ria.ru/20231113/solovev-1909159640.html
россия
екатеринбург
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, екатеринбург, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), уралвагонзавод
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Уралвагонзавод
Украинца осудят по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге
Украинца Расторгуева осудят по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела выходца с Украины Виктора Расторгуева, которого обвиняют в подготовке подрыва военного комиссариата, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В октябре прошлого года региональное управление ФСБ
заявляло об аресте выходца с Украины за подготовку теракта в отношении административного здания. Был задержан 59-летний местный житель, гражданин России
, прибывший в Свердловскую область
из Мариуполя
в 2014 году. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина "планировал подорвать местный военкомат", дома у него нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства.
Согласно картотеке Центрального окружного военного суда, дело Расторгуева поступило в ведомство в сентябре этого года, уже прошло несколько заседаний по существу.
"У него несколько статей: часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту)", – сказали РИА Новости в пресс-службе суда.
"Военный комиссариат по Свердловской области, что в Екатеринбурге", – пояснил собеседник агентства, отвечая на вопрос, какой объект фигурант собирался подорвать.
Помимо поджога военного учреждения, мужчина рассчитывал устроить террористическую атаку и на предприятии ОПК. Так, официальный представитель регионального управления ФСБ Алина Казанцева в телеэфире ГТРК "Урал" поясняла, что в подвале жилого дома фигурант оборудовал бункер, при обыске были обнаружены самодельные ракеты, которые он изготавливал из подручных материалов, а испытания проводил в лесу – с их помощью он и планировал атаковать "Уралвагонзавод
".
Отмечалось также, что Расторгуев до задержания работал дворником в больнице Нижнего Тагила
, а при задержании заявлял силовикам, что "просто хотел сделать фейерверк".
Обвиняемый рассказал, за что планировали убить Владимира Соловьева