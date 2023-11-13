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Украинца осудят по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге - РИА Новости, 13.11.2023
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18:05 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/terakt-1909204689.html
Украинца осудят по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге
Украинца осудят по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге - РИА Новости, 13.11.2023
Украинца осудят по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела выходца с Украины Виктора Расторгуева, которого обвиняют в подготовке подрыва... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:05
2023-11-13T18:05
происшествия
россия
екатеринбург
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
уралвагонзавод
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела выходца с Украины Виктора Расторгуева, которого обвиняют в подготовке подрыва военного комиссариата, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В октябре прошлого года региональное управление ФСБ заявляло об аресте выходца с Украины за подготовку теракта в отношении административного здания. Был задержан 59-летний местный житель, гражданин России, прибывший в Свердловскую область из Мариуполя в 2014 году. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина "планировал подорвать местный военкомат", дома у него нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства. Согласно картотеке Центрального окружного военного суда, дело Расторгуева поступило в ведомство в сентябре этого года, уже прошло несколько заседаний по существу. "У него несколько статей: часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту)", – сказали РИА Новости в пресс-службе суда. "Военный комиссариат по Свердловской области, что в Екатеринбурге", – пояснил собеседник агентства, отвечая на вопрос, какой объект фигурант собирался подорвать. Помимо поджога военного учреждения, мужчина рассчитывал устроить террористическую атаку и на предприятии ОПК. Так, официальный представитель регионального управления ФСБ Алина Казанцева в телеэфире ГТРК "Урал" поясняла, что в подвале жилого дома фигурант оборудовал бункер, при обыске были обнаружены самодельные ракеты, которые он изготавливал из подручных материалов, а испытания проводил в лесу – с их помощью он и планировал атаковать "Уралвагонзавод". Отмечалось также, что Расторгуев до задержания работал дворником в больнице Нижнего Тагила, а при задержании заявлял силовикам, что "просто хотел сделать фейерверк".
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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происшествия, россия, екатеринбург, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), уралвагонзавод
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Уралвагонзавод
Украинца осудят по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге

Украинца Расторгуева осудят по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела выходца с Украины Виктора Расторгуева, которого обвиняют в подготовке подрыва военного комиссариата, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В октябре прошлого года региональное управление ФСБ заявляло об аресте выходца с Украины за подготовку теракта в отношении административного здания. Был задержан 59-летний местный житель, гражданин России, прибывший в Свердловскую область из Мариуполя в 2014 году. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина "планировал подорвать местный военкомат", дома у него нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного и зажигательного устройства.
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Согласно картотеке Центрального окружного военного суда, дело Расторгуева поступило в ведомство в сентябре этого года, уже прошло несколько заседаний по существу.
"У него несколько статей: часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту)", – сказали РИА Новости в пресс-службе суда.
"Военный комиссариат по Свердловской области, что в Екатеринбурге", – пояснил собеседник агентства, отвечая на вопрос, какой объект фигурант собирался подорвать.
Помимо поджога военного учреждения, мужчина рассчитывал устроить террористическую атаку и на предприятии ОПК. Так, официальный представитель регионального управления ФСБ Алина Казанцева в телеэфире ГТРК "Урал" поясняла, что в подвале жилого дома фигурант оборудовал бункер, при обыске были обнаружены самодельные ракеты, которые он изготавливал из подручных материалов, а испытания проводил в лесу – с их помощью он и планировал атаковать "Уралвагонзавод".
Отмечалось также, что Расторгуев до задержания работал дворником в больнице Нижнего Тагила, а при задержании заявлял силовикам, что "просто хотел сделать фейерверк".
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