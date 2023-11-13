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В России расширят перечень технологий для производства по госконтракту - РИА Новости, 13.11.2023
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11:19 13.11.2023 (обновлено: 11:20 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/tekhnologii-1909087115.html
В России расширят перечень технологий для производства по госконтракту
В России расширят перечень технологий для производства по госконтракту - РИА Новости, 13.11.2023
В России расширят перечень технологий для производства по госконтракту
Правительство расширит перечень современных технологий, для производства которых компании смогут заключать инвестиционные контракты с государством, сообщил... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:19
2023-11-13T11:20
михаил мишустин
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство расширит перечень современных технологий, для производства которых компании смогут заключать инвестиционные контракты с государством, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании.&quot;Мы расширим перечень современных технологий, при разработке и внедрении которых компании могут заключать с государством специальный инвестиционный контракт. Соответственно получая налоговые льготы, преференции и другие возможные инструменты, включая субсидии&quot;, - сказал Мишустин.По его данным, в этот список войдут еще около 70 решений. "Они охватывают и радиоэлектронику, и фармацевтику, химическую промышленность, машиностроение, топливно-энергетический комплекс, металлургию и целый ряд других сфер, что позволит привлечь больше частных средств для освоения выпуска собственного наукоемкого оборудования. Это приборы, например, ранней диагностики и лечения злокачественный опухолей, которые помогут значительно сократить время проведения операций", - рассказал Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что эти меры послужат достижению научно-технического и научно-технологического развития, которые были определены президентом.
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михаил мишустин, экономика, технологии, россия
Михаил Мишустин, Экономика, Технологии, Россия
В России расширят перечень технологий для производства по госконтракту

Мишустин: в РФ расширят перечень технологий для производства по госконтракту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Правительство расширит перечень современных технологий, для производства которых компании смогут заключать инвестиционные контракты с государством, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании.
«

"Мы расширим перечень современных технологий, при разработке и внедрении которых компании могут заключать с государством специальный инвестиционный контракт. Соответственно получая налоговые льготы, преференции и другие возможные инструменты, включая субсидии", - сказал Мишустин.

По его данным, в этот список войдут еще около 70 решений.
"Они охватывают и радиоэлектронику, и фармацевтику, химическую промышленность, машиностроение, топливно-энергетический комплекс, металлургию и целый ряд других сфер, что позволит привлечь больше частных средств для освоения выпуска собственного наукоемкого оборудования. Это приборы, например, ранней диагностики и лечения злокачественный опухолей, которые помогут значительно сократить время проведения операций", - рассказал Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что эти меры послужат достижению научно-технического и научно-технологического развития, которые были определены президентом.
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