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Под Клещеевкой ВСУ начали беречь технику, сообщил российский боец - РИА Новости, 13.11.2023
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06:09 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/tekhnika-1909043443.html
Под Клещеевкой ВСУ начали беречь технику, сообщил российский боец
Под Клещеевкой ВСУ начали беречь технику, сообщил российский боец - РИА Новости, 13.11.2023
Под Клещеевкой ВСУ начали беречь технику, сообщил российский боец
ВСУ берегут свою технику на артемовском участке фронта, производя поднос боеприпасов и осуществляя эвакуацию раненых пешком уже за несколько километров от своих РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T06:09
2023-11-13T06:09
россия
клещеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нато
в мире
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АРТЕМОВСК (ДНР), 13 ноя - РИА Новости. ВСУ берегут свою технику на артемовском участке фронта, производя поднос боеприпасов и осуществляя эвакуацию раненых пешком уже за несколько километров от своих позиций на передовой под Клещеевкой в Донецкой народной республике рассказал РИА Новости боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск. "Противник начал бережнее использовать свою технику, и уже нет такого, чтобы он подвозил свой личный состав, свою пехоту близко к нашим позициям. Ротация противника сейчас происходит примерно в двух-трех километрах… Также поднос боеприпасов производится в пешем порядке", - рассказал боец спецназа. По его словам, противник не рискует близко подъезжать даже для эвакуации своих раненых, бойцы РФ неоднократно наблюдали, как противник выносит раненых минимум за километр от российских позиций. "Начали поражать технику, из-за этого они близко не подъезжают. Я думаю, что у них нехватка именно бронированной техники, потому что сейчас в основном движение происходит на легкой технике, пикапы, например", - добавил собеседник агентства. В воскресенье в Минобороны РФ заявили, что группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила пять атак противника, в том числе у Клещеевки, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих и 12 единиц техники, включая две гаубицы производства стран НАТО.
https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907660840.html
россия
клещеевка
донецкая народная республика
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россия, клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, в мире
Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Под Клещеевкой ВСУ начали беречь технику, сообщил российский боец

Боец спецназа "Сибирь": ВСУ начали беречь технику на Артемовском направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы . Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 13 ноя - РИА Новости. ВСУ берегут свою технику на артемовском участке фронта, производя поднос боеприпасов и осуществляя эвакуацию раненых пешком уже за несколько километров от своих позиций на передовой под Клещеевкой в Донецкой народной республике рассказал РИА Новости боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск.
«
"Противник начал бережнее использовать свою технику, и уже нет такого, чтобы он подвозил свой личный состав, свою пехоту близко к нашим позициям. Ротация противника сейчас происходит примерно в двух-трех километрах… Также поднос боеприпасов производится в пешем порядке", - рассказал боец спецназа.
По его словам, противник не рискует близко подъезжать даже для эвакуации своих раненых, бойцы РФ неоднократно наблюдали, как противник выносит раненых минимум за километр от российских позиций.
"Начали поражать технику, из-за этого они близко не подъезжают. Я думаю, что у них нехватка именно бронированной техники, потому что сейчас в основном движение происходит на легкой технике, пикапы, например", - добавил собеседник агентства.
В воскресенье в Минобороны РФ заявили, что группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила пять атак противника, в том числе у Клещеевки, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих и 12 единиц техники, включая две гаубицы производства стран НАТО.
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РоссияКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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