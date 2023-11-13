https://ria.ru/20231113/tekhnika-1909043443.html

Под Клещеевкой ВСУ начали беречь технику, сообщил российский боец

Под Клещеевкой ВСУ начали беречь технику, сообщил российский боец - РИА Новости, 13.11.2023

Под Клещеевкой ВСУ начали беречь технику, сообщил российский боец

ВСУ берегут свою технику на артемовском участке фронта, производя поднос боеприпасов и осуществляя эвакуацию раненых пешком уже за несколько километров от своих РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T06:09

2023-11-13T06:09

2023-11-13T06:09

россия

клещеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

нато

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АРТЕМОВСК (ДНР), 13 ноя - РИА Новости. ВСУ берегут свою технику на артемовском участке фронта, производя поднос боеприпасов и осуществляя эвакуацию раненых пешком уже за несколько километров от своих позиций на передовой под Клещеевкой в Донецкой народной республике рассказал РИА Новости боец спецназа "Сибирь" Южной группировки войск. "Противник начал бережнее использовать свою технику, и уже нет такого, чтобы он подвозил свой личный состав, свою пехоту близко к нашим позициям. Ротация противника сейчас происходит примерно в двух-трех километрах… Также поднос боеприпасов производится в пешем порядке", - рассказал боец спецназа. По его словам, противник не рискует близко подъезжать даже для эвакуации своих раненых, бойцы РФ неоднократно наблюдали, как противник выносит раненых минимум за километр от российских позиций. "Начали поражать технику, из-за этого они близко не подъезжают. Я думаю, что у них нехватка именно бронированной техники, потому что сейчас в основном движение происходит на легкой технике, пикапы, например", - добавил собеседник агентства. В воскресенье в Минобороны РФ заявили, что группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за сутки отбила пять атак противника, в том числе у Клещеевки, ВСУ потеряли до 250 военнослужащих и 12 единиц техники, включая две гаубицы производства стран НАТО.

https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907660840.html

россия

клещеевка

донецкая народная республика

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россия, клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, в мире