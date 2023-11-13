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Рогов назвал гибель "лучшего танкиста ВСУ" в Запорожской области расплатой

Рогов назвал гибель "лучшего танкиста ВСУ" в Запорожской области расплатой - РИА Новости, 13.11.2023

Рогов назвал гибель "лучшего танкиста ВСУ" в Запорожской области расплатой

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал гибель Максима Гацанюка, которого украинские СМИ называли "лучшим... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T13:13

2023-11-13T13:13

2023-11-13T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал гибель Максима Гацанюка, которого украинские СМИ называли "лучшим танкистом ВСУ", расплатой за беды и горе, которые украинские войска принесли на запорожскую землю. Ранее Погребищенский городской совет Винницкой области сообщил, что украинский танкист Максим Гацанюк погиб в селе Соколовка Запорожской области. Он неоднократно появлялся в эфире украинского телевидения, утверждая, что Киеву "осталось всего ничего" до победы в конфликте. "Лучшим он был танкистом или не лучшим, это сказать трудно, но то, что самый распиаренный персонаж на украинском ТВ, - это факт. Его гибель – это расплата за беды и горе, которые украинские боевики принесли на запорожскую землю", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, подобная участь ждет всех, кто придет с оружием в запорожский регион.

https://ria.ru/20230218/snayper-1852814500.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, владимир рогов, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр