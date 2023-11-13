https://ria.ru/20231113/tankist-1909116990.html
Рогов назвал гибель "лучшего танкиста ВСУ" в Запорожской области расплатой
Рогов назвал гибель "лучшего танкиста ВСУ" в Запорожской области расплатой - РИА Новости, 13.11.2023
Рогов назвал гибель "лучшего танкиста ВСУ" в Запорожской области расплатой
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал гибель Максима Гацанюка, которого украинские СМИ называли "лучшим... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:13
2023-11-13T13:13
2023-11-13T13:13
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
россия
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909074434_0:278:910:790_1920x0_80_0_0_e059ba8d4bf6c2c5fee941f9f2fbb727.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал гибель Максима Гацанюка, которого украинские СМИ называли "лучшим танкистом ВСУ", расплатой за беды и горе, которые украинские войска принесли на запорожскую землю. Ранее Погребищенский городской совет Винницкой области сообщил, что украинский танкист Максим Гацанюк погиб в селе Соколовка Запорожской области. Он неоднократно появлялся в эфире украинского телевидения, утверждая, что Киеву "осталось всего ничего" до победы в конфликте. "Лучшим он был танкистом или не лучшим, это сказать трудно, но то, что самый распиаренный персонаж на украинском ТВ, - это факт. Его гибель – это расплата за беды и горе, которые украинские боевики принесли на запорожскую землю", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, подобная участь ждет всех, кто придет с оружием в запорожский регион.
https://ria.ru/20230218/snayper-1852814500.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909074434_0:176:960:896_1920x0_80_0_0_a51036605c20185c88f27291addc1be6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир рогов, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Рогов, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов назвал гибель "лучшего танкиста ВСУ" в Запорожской области расплатой
Рогов назвал смерть танкиста Гацанюка расплатой за беды и горе, принесенные ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал гибель Максима Гацанюка, которого украинские СМИ называли "лучшим танкистом ВСУ", расплатой за беды и горе, которые украинские войска принесли на запорожскую землю.
Ранее Погребищенский городской совет Винницкой области сообщил, что украинский танкист Максим Гацанюк погиб в селе Соколовка Запорожской области. Он неоднократно появлялся в эфире украинского телевидения, утверждая, что Киеву "осталось всего ничего" до победы в конфликте.
"Лучшим он был танкистом или не лучшим, это сказать трудно, но то, что самый распиаренный персонаж на украинском ТВ, - это факт. Его гибель – это расплата за беды и горе, которые украинские боевики принесли на запорожскую землю", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, подобная участь ждет всех, кто придет с оружием в запорожский регион.
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера