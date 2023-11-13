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Рогов назвал гибель "лучшего танкиста ВСУ" в Запорожской области расплатой - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/tankist-1909116990.html
Рогов назвал гибель "лучшего танкиста ВСУ" в Запорожской области расплатой
Рогов назвал гибель "лучшего танкиста ВСУ" в Запорожской области расплатой - РИА Новости, 13.11.2023
Рогов назвал гибель "лучшего танкиста ВСУ" в Запорожской области расплатой
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал гибель Максима Гацанюка, которого украинские СМИ называли "лучшим... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:13
2023-11-13T13:13
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
россия
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал гибель Максима Гацанюка, которого украинские СМИ называли "лучшим танкистом ВСУ", расплатой за беды и горе, которые украинские войска принесли на запорожскую землю. Ранее Погребищенский городской совет Винницкой области сообщил, что украинский танкист Максим Гацанюк погиб в селе Соколовка Запорожской области. Он неоднократно появлялся в эфире украинского телевидения, утверждая, что Киеву "осталось всего ничего" до победы в конфликте. "Лучшим он был танкистом или не лучшим, это сказать трудно, но то, что самый распиаренный персонаж на украинском ТВ, - это факт. Его гибель – это расплата за беды и горе, которые украинские боевики принесли на запорожскую землю", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, подобная участь ждет всех, кто придет с оружием в запорожский регион.
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безопасность, владимир рогов, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Рогов, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов назвал гибель "лучшего танкиста ВСУ" в Запорожской области расплатой

Рогов назвал смерть танкиста Гацанюка расплатой за беды и горе, принесенные ВСУ

© Фото : соцсетиМаксим Гацанюк
Максим Гацанюк - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : соцсети
Максим Гацанюк. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал гибель Максима Гацанюка, которого украинские СМИ называли "лучшим танкистом ВСУ", расплатой за беды и горе, которые украинские войска принесли на запорожскую землю.
Ранее Погребищенский городской совет Винницкой области сообщил, что украинский танкист Максим Гацанюк погиб в селе Соколовка Запорожской области. Он неоднократно появлялся в эфире украинского телевидения, утверждая, что Киеву "осталось всего ничего" до победы в конфликте.
"Лучшим он был танкистом или не лучшим, это сказать трудно, но то, что самый распиаренный персонаж на украинском ТВ, - это факт. Его гибель – это расплата за беды и горе, которые украинские боевики принесли на запорожскую землю", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, подобная участь ждет всех, кто придет с оружием в запорожский регион.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир РоговРоссияЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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