https://ria.ru/20231113/tamozhnya-1909148640.html

Финская таможня прокомментировала запрет на въезд россиян на велосипедах

Финская таможня прокомментировала запрет на въезд россиян на велосипедах - РИА Новости, 13.11.2023

Финская таможня прокомментировала запрет на въезд россиян на велосипедах

Лица третьих стран, пребывающие из России без виз и документов на финскую границу и запрашивающие убежище, использовали велосипеды без фонарей и ездили без... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:53

2023-11-13T14:53

2023-11-13T14:53

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя - РИА Новости. Лица третьих стран, пребывающие из России без виз и документов на финскую границу и запрашивающие убежище, использовали велосипеды без фонарей и ездили без шлемов, сообщил заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари СМИ. С 9 ноября, ввиду возросшего потока граждан третьих стран, пребывающих из России без виз и документов и запрашивающих убежище, три КПП на юго-восточной границе Финляндии ограничили въезд велосипедов. Ранее похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 и в начале 2016 года, когда на северных пунктах пересечения финско-российской границы на велосипедах прибывали лица из третьих стран, в основном из Африки и Ближнего Востока и запрашивали убежище в Финляндии. "В прошлом люди, пересекавшие границу на велосипедах, использовали их для коротких местных поездок. Теперь люди пытались пересечь границу без необходимых бумаг, без работающих велосипедных фонарей и шлемов", - приводит слова Луккари общественная телерадиовещательная корпорация Yle. С начала августа в Финляндию из России прибыло 110 человек из третьих стран, без виз и документов, запросивших в Финляндии убежище, что значительно больше обычного.

https://ria.ru/20231113/ukraina-1909122722.html

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в мире, авто, финляндия, россия, африка, санкции в отношении россии