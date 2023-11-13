https://ria.ru/20231113/svyazi-1909134495.html

Платформа "Мой экспорт" научит устанавливать деловые связи с партнерами

Платформа "Мой экспорт" научит устанавливать деловые связи с партнерами - РИА Новости, 13.11.2023

Платформа "Мой экспорт" научит устанавливать деловые связи с партнерами

Услуги из направления "Поиск покупателя" на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта" доступны при регистрации на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:13

2023-11-13T14:13

2023-11-13T14:13

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Услуги из направления "Поиск покупателя" на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта" доступны при регистрации на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В условиях современного рынка международная торговля предоставляет огромные возможности для развития бизнеса. Однако, найти подходящих покупателей именно для вашего товара или услуги может быть сложной задачей. В таких ситуациях на помощь приходят услуги из направления "Поиск покупателя" на B2B-маркетплейсе "Профессионалы экспорта". Поддержка доступна при регистрации на цифровой платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Там добавляется, что квалифицированные профподрядчики сервиса "Профессионалы экспорта" разберут потребности вашего бизнеса и проведут анализ рынка, чтобы определить наиболее подходящую географию сбыта и потенциальных покупателей. Независимо от того, является бизнес маленьким предприятием или крупной компанией, опытные консультанты и эксперты обеспечат поиск надежных партнеров.На сервисе доступны шесть услуг в рамках направления "Поиск покупателя". "Поиск покупателя с господдержкой" является одной из самых популярных. Центры поддержки экспорта оказывают поддержку малому и среднему бизнесу для поиска покупателя за рубежом.В рамках услуги экспортер получает перечень потенциальных покупателей и их профиль с точки зрения задач экспортера, помощь экспертов сервиса, которые проверят интерес к продукции, проведя краткую презентацию продукта для потенциальных покупателей, и при необходимости помогут с подготовкой переговорного процесса."Плюсы для экспортера при пользовании услугой: цифровой формат оказания услуги — отказ от бумажного документооборота и сокращение временных затрат на всех этапах, прозрачность процесса - процедура разделена на этапы, для каждого этапа установлены четкие сроки и определены ответственные участники, доступ к базе квалифицированных подрядчиков со всей страны", - добавляют в РЭЦ.Получить услугу можно зарегистрировавшись на платформе "Мой экспорт", найти услугу "Поиск покупателя с господдержкой" в едином каталоге услуг, заполнить заявку и выбрать подходящих подрядчиков, готовых оказать услугу.Среди регионов Российской Федерации наиболее популярна услуга в Санкт-Петербурге, в Новосибирской и Волгоградской областях. Так, Центр поддержки экспорта в северной столице активно помогает малому и среднему бизнесу в получении государственной поддержки на сервисе "Профессионалы экспорта". В этом году в Санкт-Петербурге на оказание услуги по поиску иностранных покупателей с господдержкой через сервис уже подано 122 заявки."В этом году мы решили, что услугу "Поиск иностранных покупателей с господдержкой" будем оказывать только через сервис "Профессионалы экспорта" на платформе "Мой экспорт". Плюсом для нас является то, что сервис базируется на выборе экспертов-исполнителей со всей страны и за ее пределами, а не ограничивается местными исполнителями, как это обычно бывает в региональных процедурах выбора подрядчиков. Экономия времени и ресурсов при работе в электронном формате, наличие утвержденного стандарта оказания услуги и доступ к базе профессиональных подрядчиков делают услугу оптимальным выбором для всех предпринимателей, стремящихся расширить свои возможности на мировом рынке", - рассказала заместитель генерального директора АНО "Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта" Екатерина Артюшенкова.Одним из экспортеров, получивших услугу "Поиск покупателя с господдержкой", является компания ROBBО из Санкт-Петербурга. ROBBО предлагает решение для образовательных учреждений, которое включает набор оборудования, программного обеспечения и методических материалов для подготовки юных инженеров-инноваторов по специальностям: креативное программирование, схемотехника и микроэлектроника, мобильная робототехника, интернет-вещей (IoT) и умный дом, 3D-прототипирование и 3D-печать. С помощью РОББО обучаются дети в школах и кружках 35 стран мира."Мы начали работать с платформой "Профессионалы экспорта" с самого начала ее запуска. Благодаря сотрудничеству мы расширили географию экспорта, а в 2022 году даже стали победителями федерального конкурса "Экспортер года" в номинации "Экспортер года в сфере услуг". В компании остались довольны результатами оказания услуги "Поиск иностранного покупателя" — за короткое время составлен список потенциальных покупателей, в который вошло 42 компании. После контактов с ними сформирован список из десяти, подтвердивших свою заинтересованность, покупателей. В настоящее время взаимодействие с потенциальными покупателями продолжается. Услуга "Поиск покупателя" стала для нас незаменимым инструментом для успешной внешнеэкономической деятельности", - рассказала представитель ROBBO Оксана Алимберова.Напомним, платформа "Мой экспорт" работает в режиме "одного окна". Это помогает обеспечить своевременное оказание экспертной поддержки во всех уголках страны и реализовать их потенциал на зарубежных рынках.

https://ria.ru/20231110/eksportnyy_potentsial-1908634745.html

https://ria.ru/20231108/produktsiya-1908189454.html

https://ria.ru/20231109/rets-1908487672.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), россия