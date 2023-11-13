https://ria.ru/20231113/svo-1909107384.html

Песков переадресовал военным вопросы о ситуации на левом берегу Днепра

Песков переадресовал военным вопросы о ситуации на левом берегу Днепра - РИА Новости, 13.11.2023

Песков переадресовал военным вопросы о ситуации на левом берегу Днепра

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал журналистам обращаться к военным с вопросами о положении дел на левом берегу Днепра. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:34

2023-11-13T12:34

2023-11-13T14:49

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий песков

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал журналистам обращаться к военным с вопросами о положении дел на левом берегу Днепра. Так он ответил на вопрос о том, есть ли в Кремле информация о ситуации на этом участке фронта и как оценивается происходящее там."Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе специальной военной операции. Это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных", — сказал пресс-секретарь.И в этом случае ситуацию могут и должны комментировать только военные, подчеркнул он.По информации Минобороны, за минувшие сутки российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении около 60 бойцов ВСУ, два пикапа и две гаубицы "Мста-Б".

https://ria.ru/20231111/spetsoperatsiya-1908816681.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр