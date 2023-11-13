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Песков переадресовал военным вопросы о ситуации на левом берегу Днепра - РИА Новости, 13.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 13.11.2023 (обновлено: 14:49 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/svo-1909107384.html
Песков переадресовал военным вопросы о ситуации на левом берегу Днепра
Песков переадресовал военным вопросы о ситуации на левом берегу Днепра - РИА Новости, 13.11.2023
Песков переадресовал военным вопросы о ситуации на левом берегу Днепра
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал журналистам обращаться к военным с вопросами о положении дел на левом берегу Днепра. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:34
2023-11-13T14:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий песков
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал журналистам обращаться к военным с вопросами о положении дел на левом берегу Днепра. Так он ответил на вопрос о том, есть ли в Кремле информация о ситуации на этом участке фронта и как оценивается происходящее там."Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе специальной военной операции. Это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных", — сказал пресс-секретарь.И в этом случае ситуацию могут и должны комментировать только военные, подчеркнул он.По информации Минобороны, за минувшие сутки российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении около 60 бойцов ВСУ, два пикапа и две гаубицы "Мста-Б".
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безопасность, россия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Песков переадресовал военным вопросы о ситуации на левом берегу Днепра

Песков назвал комментирование ситуации в зоне СВО прерогативой военных

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал журналистам обращаться к военным с вопросами о положении дел на левом берегу Днепра.
Так он ответил на вопрос о том, есть ли в Кремле информация о ситуации на этом участке фронта и как оценивается происходящее там.
«
"Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе специальной военной операции. Это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных", — сказал пресс-секретарь.
И в этом случае ситуацию могут и должны комментировать только военные, подчеркнул он.
По информации Минобороны, за минувшие сутки российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении около 60 бойцов ВСУ, два пикапа и две гаубицы "Мста-Б".
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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