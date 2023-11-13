https://ria.ru/20231113/svo-1909095107.html

Звукорежиссера "Реальных пацанов", погибшего на СВО, похоронили на родине

Звукорежиссера "Реальных пацанов", погибшего на СВО, похоронили на родине - РИА Новости, 13.11.2023

Звукорежиссера "Реальных пацанов", погибшего на СВО, похоронили на родине

Звукорежиссера сериала "Реальные пацаны" Валентина Ушакова, погибшего в ходе специальной военной операции, куда он ушел добровольцем, в выходные похоронили на... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:54

2023-11-13T11:54

2023-11-13T11:54

специальная военная операция на украине

общество

ростов-на-дону

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Звукорежиссера сериала "Реальные пацаны" Валентина Ушакова, погибшего в ходе специальной военной операции, куда он ушел добровольцем, в выходные похоронили на родине в Марий Эл, сообщила РИА Новости сотрудница сельской администрации Наталья Андреева. Она рассказала, что Валентин - уроженец села Кужмары. Здесь до сих пор живет его мама (отец умер в 1994 году). Жена – также уроженка села, но уже много лет семья живет не в Марий Эл. У Валентина остался 14-летний сын. "Валентин был добровольцем, ушел на СВО в сентябре – заключил контракт, а уже в октябре к нему в окоп влетела мина, ему поранило обе ноги, товарищу осколком пробило легкие... Когда санитары несли его на носилках, на него упал дрон, и он погиб, а оба санитара были тяжело ранены. Тело было в морге в Ростове-на-Дону как неопознанное. Его искали друзья – поэтому так долго... Похоронили в субботу, 11 ноября, на Кужмарском кладбище", - рассказала Андреева. Она отметила, что Валентин был звукорежиссером "Реальных пацанов" - популярного российского сериала, который выходил 13 лет - с осени 2010 года. В последнем эпизоде, показанном в начале ноября, главный герой Колян, роль которого исполняет Николай Наумов, приехал в госпиталь, чтобы пообщаться с военными. "Последнюю серию сериала "Реальные пацаны" посвятили Валентину. Я это точно знаю. Он мой кум, друг моего мужа… Они общаются с ребятами – с Николаем Наумовым, например. Связь держат. Он - Наумов - не смог приехать на похороны, но обещал, что позже приедет, как только гастроли закончатся", - рассказала Андреева. На вопрос о том, каким был Валентин, она ответила, что он был "простой деревенский мальчишка, очень общительный, компанейский, веселый, подшучивал всегда, хороший был человек". Она добавила, что местная администрация "держит связь" с матерью погибшего и готова оказать ей необходимую помощь.

https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909036687.html

https://ria.ru/20231112/spetsoperatsiya-1908351588.html

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общество, ростов-на-дону