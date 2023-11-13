https://ria.ru/20231113/sud-1909146258.html

Фигуранту дела о подготовке покушения на Соловьева грозит психбольница

Фигуранту дела о подготовке покушения на Соловьева грозит психбольница - РИА Новости, 13.11.2023

Фигуранту дела о подготовке покушения на Соловьева грозит психбольница

Второй западный окружной военный суд рассматривает вопрос об отправке в психбольницу Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:46

2023-11-13T14:46

2023-11-13T14:50

происшествия

россия

владимир соловьев (телеведущий)

фсб

украина

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд рассматривает вопрос об отправке в психбольницу Василия Стрижакова, обвиняемого в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ранее стало известно о том, что выделенное дело в отношении Стрижакова поступило в суд, однако обстоятельства не раскрывались. Сегодня выяснилось, что данное производство - о применении принудительной меры медицинского характера, так как, по мнению следствия, Стрижаков совершал преступления в состоянии невменяемости. "Судом рассматривается вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении обвиняемого Василия Стрижакова", - заявила судебная коллегия. На вопрос, признает ли он себя виновным, Стрижаков ответил: "Я не знаю, оружие дома хранилось, хотя и втемную. Вменяемые обстоятельства мне понятны, виновным себя не признаю". По словам адвоката, его подзащитный действительно знал других фигурантов, но в преступлениях не участвовал, "просто пустил этих людей к себе проживать". В ходе заседания также выяснилось, что признанный потерпевшим Владимир Соловьев решил не участвовать в судебном заседании, хотя и был уведомлен должным образом. Его представитель Виктория Каратаева планирует изложить его позицию позднее, в прениях. ФСБ сообщила о задержании первых шести фигурантов в апреле прошлого года: их называли членами неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* (NS/WP*). По мнению следствия, они планировали убийство Соловьева по заданию Службы безопасности Украины. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом, отметили в службе. В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика. Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой СВО. Прокурор Милана Дигаева, озвучивая материалы дела, заявила, что фигуранты дела планировали в случае обнаружения покончить с собой "с употреблением большого количества наркотических средств". На деле этого не произошло. Она же добавила, что участники группировки хотели установить уже изготовленное взрывное устройство на автомобиль Соловьева, но их действия предотвратили правоохранители.* Запрещенная в России неонацистская террористическая организация

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https://ria.ru/20230725/delo-1886098042.html

https://ria.ru/20230503/pokushenie-1869352391.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, владимир соловьев (телеведущий), фсб, украина