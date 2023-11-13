https://ria.ru/20231113/sud-1909139301.html

На Урале осудили закладчицу, прятавшую наркотики и кошку в комбинезоне

На Урале осудили закладчицу, прятавшую наркотики и кошку в комбинезоне - РИА Новости, 13.11.2023

На Урале осудили закладчицу, прятавшую наркотики и кошку в комбинезоне

Суд в Нижнем Тагиле отправил в колонию на 8,5 лет закладчицу, прятавшую наркотики в комбинезон, где вместо ребенка лежала кошка по кличке Микки, сообщает... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:22

2023-11-13T14:22

2023-11-13T14:22

происшествия

нижний тагил

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Суд в Нижнем Тагиле отправил в колонию на 8,5 лет закладчицу, прятавшую наркотики в комбинезон, где вместо ребенка лежала кошка по кличке Микки, сообщает региональная прокуратура. "Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил виновной наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении. Ранее пресс-служба МВД России информировала, что жительница Красноярского края приехала в Нижний Тагил по указанию анонимного работодателя из интернет-мессенджера, который указал ей координаты тайника с крупной партией наркотиков. Их женщина должна была расфасовать и распространять как закладки. Чтобы избежать подозрений, фигурантка изображала заботливую мать, которая гуляет с дочерью и грудным ребенком. Однако в утепленной одежде для новорожденных, которую она несла в руках, была ее кошка. В феврале этого года подозреваемая была поймана с поличным возле дачного поселка на окраине Нижнего Тагила, белый порошок оказался N-метилэфедроном, отмечали в МВД. "Для конспирации жительница Минусинска привезла с собой кошку по кличке Микки. Расфасовав крупнооптовую партию наркотического вещества массой свыше 160 граммов в более 100 свертков, часть она оставила в арендованной квартире, а свертки с веществом массой свыше 131 граммов спрятала в детский конверт, в который завернула кошку", – уточняет прокуратура. Женщина признана виновной по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Материалы в отношении других фигурантов по этому делу выделены в отдельное производство.

https://ria.ru/20231103/sud-1907095671.html

https://ria.ru/20231030/sobaka-1906231401.html

https://ria.ru/20231103/priamure-1907089218.html

нижний тагил

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижний тагил, россия