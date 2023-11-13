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На Урале осудили закладчицу, прятавшую наркотики и кошку в комбинезоне - РИА Новости, 13.11.2023
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14:22 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/sud-1909139301.html
На Урале осудили закладчицу, прятавшую наркотики и кошку в комбинезоне
На Урале осудили закладчицу, прятавшую наркотики и кошку в комбинезоне - РИА Новости, 13.11.2023
На Урале осудили закладчицу, прятавшую наркотики и кошку в комбинезоне
Суд в Нижнем Тагиле отправил в колонию на 8,5 лет закладчицу, прятавшую наркотики в комбинезон, где вместо ребенка лежала кошка по кличке Микки, сообщает... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:22
2023-11-13T14:22
происшествия
нижний тагил
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Суд в Нижнем Тагиле отправил в колонию на 8,5 лет закладчицу, прятавшую наркотики в комбинезон, где вместо ребенка лежала кошка по кличке Микки, сообщает региональная прокуратура. "Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил виновной наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении. Ранее пресс-служба МВД России информировала, что жительница Красноярского края приехала в Нижний Тагил по указанию анонимного работодателя из интернет-мессенджера, который указал ей координаты тайника с крупной партией наркотиков. Их женщина должна была расфасовать и распространять как закладки. Чтобы избежать подозрений, фигурантка изображала заботливую мать, которая гуляет с дочерью и грудным ребенком. Однако в утепленной одежде для новорожденных, которую она несла в руках, была ее кошка. В феврале этого года подозреваемая была поймана с поличным возле дачного поселка на окраине Нижнего Тагила, белый порошок оказался N-метилэфедроном, отмечали в МВД. "Для конспирации жительница Минусинска привезла с собой кошку по кличке Микки. Расфасовав крупнооптовую партию наркотического вещества массой свыше 160 граммов в более 100 свертков, часть она оставила в арендованной квартире, а свертки с веществом массой свыше 131 граммов спрятала в детский конверт, в который завернула кошку", – уточняет прокуратура. Женщина признана виновной по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Материалы в отношении других фигурантов по этому делу выделены в отдельное производство.
https://ria.ru/20231103/sud-1907095671.html
https://ria.ru/20231030/sobaka-1906231401.html
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происшествия, нижний тагил, россия
Происшествия, Нижний Тагил, Россия
На Урале осудили закладчицу, прятавшую наркотики и кошку в комбинезоне

Прокуратура: на Урале осудили женщину, прятавшую наркотики и кошку в комбинезоне

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Суд в Нижнем Тагиле отправил в колонию на 8,5 лет закладчицу, прятавшую наркотики в комбинезон, где вместо ребенка лежала кошка по кличке Микки, сообщает региональная прокуратура.
"Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил виновной наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
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Ранее пресс-служба МВД России информировала, что жительница Красноярского края приехала в Нижний Тагил по указанию анонимного работодателя из интернет-мессенджера, который указал ей координаты тайника с крупной партией наркотиков. Их женщина должна была расфасовать и распространять как закладки.
Чтобы избежать подозрений, фигурантка изображала заботливую мать, которая гуляет с дочерью и грудным ребенком. Однако в утепленной одежде для новорожденных, которую она несла в руках, была ее кошка. В феврале этого года подозреваемая была поймана с поличным возле дачного поселка на окраине Нижнего Тагила, белый порошок оказался N-метилэфедроном, отмечали в МВД.
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"Для конспирации жительница Минусинска привезла с собой кошку по кличке Микки. Расфасовав крупнооптовую партию наркотического вещества массой свыше 160 граммов в более 100 свертков, часть она оставила в арендованной квартире, а свертки с веществом массой свыше 131 граммов спрятала в детский конверт, в который завернула кошку", – уточняет прокуратура.
Женщина признана виновной по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Материалы в отношении других фигурантов по этому делу выделены в отдельное производство.
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