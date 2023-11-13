На Урале осудили закладчицу, прятавшую наркотики и кошку в комбинезоне
Прокуратура: на Урале осудили женщину, прятавшую наркотики и кошку в комбинезоне
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Суд в Нижнем Тагиле отправил в колонию на 8,5 лет закладчицу, прятавшую наркотики в комбинезон, где вместо ребенка лежала кошка по кличке Микки, сообщает региональная прокуратура.
"Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил виновной наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба МВД России информировала, что жительница Красноярского края приехала в Нижний Тагил по указанию анонимного работодателя из интернет-мессенджера, который указал ей координаты тайника с крупной партией наркотиков. Их женщина должна была расфасовать и распространять как закладки.
Чтобы избежать подозрений, фигурантка изображала заботливую мать, которая гуляет с дочерью и грудным ребенком. Однако в утепленной одежде для новорожденных, которую она несла в руках, была ее кошка. В феврале этого года подозреваемая была поймана с поличным возле дачного поселка на окраине Нижнего Тагила, белый порошок оказался N-метилэфедроном, отмечали в МВД.
"Для конспирации жительница Минусинска привезла с собой кошку по кличке Микки. Расфасовав крупнооптовую партию наркотического вещества массой свыше 160 граммов в более 100 свертков, часть она оставила в арендованной квартире, а свертки с веществом массой свыше 131 граммов спрятала в детский конверт, в который завернула кошку", – уточняет прокуратура.
Женщина признана виновной по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Материалы в отношении других фигурантов по этому делу выделены в отдельное производство.