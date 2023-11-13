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Глава ФСВТС заявил о повышенном интересе иностранных заказчиков к Су-57 - РИА Новости, 13.11.2023
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12:05 13.11.2023 (обновлено: 12:06 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/su-57-1909098479.html
Глава ФСВТС заявил о повышенном интересе иностранных заказчиков к Су-57
Глава ФСВТС заявил о повышенном интересе иностранных заказчиков к Су-57 - РИА Новости, 13.11.2023
Глава ФСВТС заявил о повышенном интересе иностранных заказчиков к Су-57
Ряд иностранных заказчиков начали проявлять повышенный интерес к российским истребителям пятого поколения Су-57, заявил РИА Новости в понедельник директор... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:05
2023-11-13T12:06
технологии
безопасность
россия
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
су-57
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ДУБАИ, 13 ноя - РИА Новости. Ряд иностранных заказчиков начали проявлять повышенный интерес к российским истребителям пятого поколения Су-57, заявил РИА Новости в понедельник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Ранее в некоторых СМИ была опубликована информация, согласно которой одна из стран Ближнего Востока якобы подписала контракт на закупку у России 14 Су-57. До сегодняшнего дня нет официального подтверждения данной информации ни от одной из сторон. "В настоящее время ряд заказчиков начал проявлять повышенный интерес к самолету Су-57. О конкретных сроках и количестве выпускаемого имущества можно будет говорить только после подписания контрактных документов", - сказал он в ходе международного авиасалона Dubai Airshow.
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технологии, безопасность, россия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), су-57
Технологии, Безопасность, Россия, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Су-57
Глава ФСВТС заявил о повышенном интересе иностранных заказчиков к Су-57

Глава ФСВТС Шугаев: иностранные заказчики проявляют интерес к истребителю Су-57

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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ДУБАИ, 13 ноя - РИА Новости. Ряд иностранных заказчиков начали проявлять повышенный интерес к российским истребителям пятого поколения Су-57, заявил РИА Новости в понедельник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Ранее в некоторых СМИ была опубликована информация, согласно которой одна из стран Ближнего Востока якобы подписала контракт на закупку у России 14 Су-57. До сегодняшнего дня нет официального подтверждения данной информации ни от одной из сторон.
"В настоящее время ряд заказчиков начал проявлять повышенный интерес к самолету Су-57. О конкретных сроках и количестве выпускаемого имущества можно будет говорить только после подписания контрактных документов", - сказал он в ходе международного авиасалона Dubai Airshow.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. Серийные поставки этих машин начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС РФ должны получить 76 Су-57.

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ТехнологииБезопасностьРоссияДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Су-57
 
 
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