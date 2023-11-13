https://ria.ru/20231113/su-57-1909098479.html

Глава ФСВТС заявил о повышенном интересе иностранных заказчиков к Су-57

Глава ФСВТС заявил о повышенном интересе иностранных заказчиков к Су-57 - РИА Новости, 13.11.2023

Глава ФСВТС заявил о повышенном интересе иностранных заказчиков к Су-57

Ряд иностранных заказчиков начали проявлять повышенный интерес к российским истребителям пятого поколения Су-57, заявил РИА Новости в понедельник директор... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:05

2023-11-13T12:05

2023-11-13T12:06

технологии

безопасность

россия

дмитрий шугаев

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

су-57

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ДУБАИ, 13 ноя - РИА Новости. Ряд иностранных заказчиков начали проявлять повышенный интерес к российским истребителям пятого поколения Су-57, заявил РИА Новости в понедельник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Ранее в некоторых СМИ была опубликована информация, согласно которой одна из стран Ближнего Востока якобы подписала контракт на закупку у России 14 Су-57. До сегодняшнего дня нет официального подтверждения данной информации ни от одной из сторон. "В настоящее время ряд заказчиков начал проявлять повышенный интерес к самолету Су-57. О конкретных сроках и количестве выпускаемого имущества можно будет говорить только после подписания контрактных документов", - сказал он в ходе международного авиасалона Dubai Airshow.

https://ria.ru/20230905/oruzhie-1894410562.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, безопасность, россия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), су-57