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Американскую певицу чуть не сняли с рейса за пение на борту - РИА Новости, 13.11.2023
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Шоубиз
 
18:23 13.11.2023 (обновлено: 18:44 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/storm-1909201778.html
Американскую певицу чуть не сняли с рейса за пение на борту
Американскую певицу чуть не сняли с рейса за пение на борту - РИА Новости, 13.11.2023
Американскую певицу чуть не сняли с рейса за пение на борту
Американскую исполнительницу Бобби Сторм чуть не сняли с рейса самолета за неконтролируемое желание петь, о чем знаменитость рассказала на своей странице в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:23
2023-11-13T18:44
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Американскую исполнительницу Бобби Сторм чуть не сняли с рейса самолета за неконтролируемое желание петь, о чем знаменитость рассказала на своей странице в Instagram*.В ролике, опубликованном Сторм, звезда христианской музыки предпринимает несколько попыток устроить в проходе самолета шоу для путешественников. &quot;Я пою для Господа, — говорила звезда пассажирам.— Я делаю то, что велит мне Господь&quot;.Старший бортпроводник настаивает, чтобы певица заняла свое место и замолчала. В ответ певица начинает спорить с ним.&quot;Меня зовут Бобби Сторм, и я претендую на две премии &quot;Грэмми&quot;. Моя песня выходит на всех платформах. Она называется &quot;We Can&#x27;t Forget Him&quot;. Ребята, я хочу поделиться этим с вами&quot;, — заявила Сторм. В результате знаменитость села на свое место, но продолжила вполголоса петь своим соседям по креслу. В комментариях многие поклонники обвинили артистку в неподобающем поведении на борту самолета. &quot;Из списка &quot;Грэмми&quot; в бесполетную зону — очень быстро&quot;; &quot;Это можно расценить как раздражение: люди устали, путешествуют и не хотят, чтобы их беспокоили&quot;; &quot;Вы проигнорировали указания бортпроводника, это не по-божески. Будьте уважительны к другим&quot;, — высказались пользователи. Бобби Сторм — 36-летняя вокалистка группы Maverick City Music из Детройта. В этом году альбом музыкантов "The Maverick Way" и песню "God Problems" выдвинули на премию "Грэмми", вручение которой состоится в феврале следующего года. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Американскую певицу чуть не сняли с рейса за пение на борту

Певицу Бобби Сторм чуть не сняли с рейса из-за желания спеть пассажирам

© AP Photo / Paul SancyaПевица Бобби Сторм
Певица Бобби Сторм - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Paul Sancya
Певица Бобби Сторм
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Американскую исполнительницу Бобби Сторм чуть не сняли с рейса самолета за неконтролируемое желание петь, о чем знаменитость рассказала на своей странице в Instagram*.
В ролике, опубликованном Сторм, звезда христианской музыки предпринимает несколько попыток устроить в проходе самолета шоу для путешественников.
«

"Я пою для Господа, — говорила звезда пассажирам.— Я делаю то, что велит мне Господь".

© @bobbi_stormКадр видео, опубликованного певицей Бобби Сторм
Кадр видео, опубликованного певицей Бобби Сторм
© @bobbi_storm
Кадр видео, опубликованного певицей Бобби Сторм
Старший бортпроводник настаивает, чтобы певица заняла свое место и замолчала. В ответ певица начинает спорить с ним.
«

"Меня зовут Бобби Сторм, и я претендую на две премии "Грэмми". Моя песня выходит на всех платформах. Она называется "We Can't Forget Him". Ребята, я хочу поделиться этим с вами", — заявила Сторм.

В результате знаменитость села на свое место, но продолжила вполголоса петь своим соседям по креслу.
В комментариях многие поклонники обвинили артистку в неподобающем поведении на борту самолета.
«

"Из списка "Грэмми" в бесполетную зону — очень быстро"; "Это можно расценить как раздражение: люди устали, путешествуют и не хотят, чтобы их беспокоили"; "Вы проигнорировали указания бортпроводника, это не по-божески. Будьте уважительны к другим", — высказались пользователи.

Бобби Сторм — 36-летняя вокалистка группы Maverick City Music из Детройта.
В этом году альбом музыкантов "The Maverick Way" и песню "God Problems" выдвинули на премию "Грэмми", вручение которой состоится в феврале следующего года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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