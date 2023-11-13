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Американскую певицу чуть не сняли с рейса за пение на борту

Американскую певицу чуть не сняли с рейса за пение на борту - РИА Новости, 13.11.2023

Американскую певицу чуть не сняли с рейса за пение на борту

Американскую исполнительницу Бобби Сторм чуть не сняли с рейса самолета за неконтролируемое желание петь, о чем знаменитость рассказала на своей странице в... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:23

2023-11-13T18:23

2023-11-13T18:44

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Американскую исполнительницу Бобби Сторм чуть не сняли с рейса самолета за неконтролируемое желание петь, о чем знаменитость рассказала на своей странице в Instagram*.В ролике, опубликованном Сторм, звезда христианской музыки предпринимает несколько попыток устроить в проходе самолета шоу для путешественников. "Я пою для Господа, — говорила звезда пассажирам.— Я делаю то, что велит мне Господь".Старший бортпроводник настаивает, чтобы певица заняла свое место и замолчала. В ответ певица начинает спорить с ним."Меня зовут Бобби Сторм, и я претендую на две премии "Грэмми". Моя песня выходит на всех платформах. Она называется "We Can't Forget Him". Ребята, я хочу поделиться этим с вами", — заявила Сторм. В результате знаменитость села на свое место, но продолжила вполголоса петь своим соседям по креслу. В комментариях многие поклонники обвинили артистку в неподобающем поведении на борту самолета. "Из списка "Грэмми" в бесполетную зону — очень быстро"; "Это можно расценить как раздражение: люди устали, путешествуют и не хотят, чтобы их беспокоили"; "Вы проигнорировали указания бортпроводника, это не по-божески. Будьте уважительны к другим", — высказались пользователи. Бобби Сторм — 36-летняя вокалистка группы Maverick City Music из Детройта. В этом году альбом музыкантов "The Maverick Way" и песню "God Problems" выдвинули на премию "Грэмми", вручение которой состоится в феврале следующего года. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

детройт, технологии, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, новости - туризм